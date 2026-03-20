La UVigo diseña el futuro modelo europeo de microcredenciales
Lidera un consorcio internacional en el que participan universidades de Eslovenia, Eslovaquia, Portugal, Luxemburgo y Letonia
Las microcredenciales son pequeños cursos de formación para dar respuesta a los cambios experimentados en el mercado laboral, sobre todo, los derivados de la digitalización, que requieren de una constante actualización de competencias. Hasta ahora, cada país ha organizado su propio sistema, pero la idea es avanzar hacia un modelo único europeo. Y con ese objetivo la UVigo lidera un consorcio internacional financiado por el Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (Sepie), con 400.000 euros, en el marco del programa Erasmus+.
El proyecto MicroHEI está coordinado por Fernando Cerdeira, director del Centro de Posgrado y Formación Permanente, en colaboración con la Oficina de Proyectos Internacionales. Y tiene como socios a otras cinco universidades de Eslovenia, Eslovaquia, Portugal, Luxemburgo y Letonia.
La iniciativa, que se desarrollará hasta 2028, fue la más valorada a nivel nacional dentro de las 197 propuestas presentadas a las ayudas de cooperación del Sepie. Y quedó en primera posición entre las 19 concedidas.
El objetivo es ayudar a que los profesionales actualicen sus conocimientos y habilidades para enfrentarse a retos prioritarios para la UE como la digitalización, la energía verde o la inclusión.
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