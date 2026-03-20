Sanidade se reunirá el lunes con los médicos encerrados en el Olimpia Valencia de Vigo para negociar

Alrededor de 40 médicos participan desde el lunes en un encierro en el nuevo centro de salud Olimpia Valencia. Quieren que se sienten con ellos a negociar. Hicieron tres turnos y allí pasan las horas, con el propósito de que la Consellería de Sanidade escuche sus reclamaciones.

Piden que les reduzcan las agendas a 30 pacientes al día, que alivien las listas de espera y que les den la homologación retributiva entre distintas especialidades que existen en centros de salud y puntos de atención continuada (PACs).

Sanidade citó a los facultativos para una reunión el lunes. Establecieron contacto por teléfono, por lo que desde O´Mega advierten que «no hay convocotaria oficial por escrito». Con ello en mente, esta tarde el sindicato se reunirá para trazar un plan y decidir si se mantiene el encierro o si se suspende.

Hasta una decena de médicos de A Coruña y Santiago tenían previsto acercarse al centro de salud durante el fin de semana para apoyar a sus compañeros. Podrían llegar a sumar un total de 45 personas. Se reunen junto a una puerta de emergencia, sin mediar en el funcionamiento normal del centro.

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Javier Iglesias, uno de los representantes de los facultativos que permanecen recluídos, indica que sus demandas tienen una solución ya inventada: «En Cantabria o en Madrid está funcionando un sistema de agendas de sobredemanda con participación voluntaria de los facultativos. Y es lo que pedimos».