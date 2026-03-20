Presentan en el hospital Álvaro Cunqueiro un estudio para prevenir el suicidio con IA

La psiquiatra Mar Puialto, del Hospital Álvaro Cunqueiro, presentó este viernes en una sesión clínica general dirigida a los profesionales del Área Sanitaria de Vigo los resultados de un estudio longitudinal centrado en la aplicación de técnicas de machine learning para predecir el riesgo suicida en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

La investigación se llevó a cabo sobre una cohorte de 199 pacientes seguidos durante una media de 18 años, a partir de un registro clínico desarrollado a lo largo de casi dos décadas. Los participantes fueron seleccionados entre pacientes de la unidad especializada en TOC del Hospital de Bellvitge, en Barcelona, centro en el que Puialto desarrolló previamente parte de su labor asistencial e investigadora.

El trabajo ya ha recibido varios reconocimientos científicos. Entre ellos figura el premio a la mejor comunicación concedido por la Sociedad Catalana de Psiquiatría en 2023.

El estudio analizó múltiples variables clínicas y demográficas recogidas habitualmente en la práctica asistencial. Entre ellas, se incluyeron características sociodemográficas, gravedad del TOC, presencia de otros trastornos psiquiátricos, estado afectivo, dolor crónico u otras patologías físicas, antecedentes personales y familiares de suicidio, así como el historial de tratamientos recibidos.

Según los resultados expuestos, el modelo desarrollado mostró una capacidad discriminativa moderada, con un AUC de 0,80. Este indicador estadístico mide la capacidad de un sistema para predecir correctamente un resultado. En una escala en la que 0,5 equivale al azar y 1 representa una predicción perfecta, ese valor del 0,80 sugiere que alrededor de ocho de cada diez pacientes podrían ser clasificados correctamente según su riesgo de desarrollar conductas suicidas.