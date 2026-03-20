La Policía Nacional incauta en Bouzas de 11 gramos de cocaína y más de 4.900 euros
A su vez en Redondela se ha detenido a otro hombre por un delito de tráfico de drogas y se le han incautado 26 gramos
Golpe al conocido «menudeo» en Vigo. Agentes de la Policía Nacional se han incautado de 11 gramos de cocaína y más de 4.900 euros en efectivo en el barrio de Bouzas. El decomiso ha sido posible gracias a un dispositivo de prevención de menudeo de drogas realizado por agentes pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción. Se ha detenido a una persona por un presunto delito de tráfico de drogas.
Los hechos se remontan a la tarde del pasado día 16 cuando agentes de la UPR de la Comisaría de Vigo-Redondela iniciaron un dispositivo enfocado a la prevención de la venta de sustancias estupefacientes a pequeña escala. Mientras se encontraban patrullando por la zona de Bouzas, los agentes se percataron de un vehículo mal estacionado en el cual se encontraba un hombre al volante. Tras proceder a su identificación el varón tiró, con intención de que cayese en el interior de una papelera cercana, un paquete de plástico al suelo.
Testigo de estos hechos uno de los agentes recogió dicho envoltorio y comprobó que se trataba de una sustancia blanca, al parecer cocaína, que arrojó un peso de 11 gramos. Asimismo en el cacheo de seguridad se le intervinieron 55 euros en el bolsillo delantero de la ropa y otro monto igual en el bolsillo trasero; en el interior del vehículo se localizaron dos sobres con 4.750 euros y 45 euros aparte. Por todos estos hechos el hombre fue arrestado por un delito de tráfico de drogas y trasladado hasta dependencias policiales.
Detención en Redondela
La segunda detención tuvo lugar el pasado día 2 en la avenida Redondela, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría Local de Policía Nacional de Vigo-Redondela observaron a un individuo junto a un vehículo estacionado. Su ocupante, que permanecía en el interior, adoptó una actitud esquiva y vigilante ante la presencia de los agentes. Tras darle el alto, el hombre mostró un notable nerviosismo e intentó evitar el contacto con los policías. Una vez identificado se localizó oculto, bajo su ropa, dieciséis envoltorios blancos que contenían, al parecer, cocaína, con un peso total de 4,2 gramos, así como otros seis envoltorios azules con heroína, con un peso de 1,2 gramos. También se le intervinieron 125 euros distribuidos en varios billetes.
Por estos hechos el hombre fue detenido por un delito contra la salud pública y trasladado a dependencias policiales, donde se le practicó un registro más exhaustivo, localizándose en la manga de su un envoltorio de plástico de mayor tamaño que contenía 21 gramos adicionales de cocaína.
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