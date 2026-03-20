Muere una mujer al volcar su vehículo en la VG-20 en Vigo
Otro coche colisionó contra el turismo accidentado causando un herido de carácter leve
Una conductora ha fallecido en la madrugada de este viernes al salirse de la vía y volcar su vehículo en la VG-20 en Vigo. El trágico suceso ocurrió sobre las 3 horas a la altura del punto kilométrico 11,5 de la vía a su paso por la parroquia de Beade y sentido Puxeiros.
Según informa el 112, un particular alertó de la presencia de un coche accidentado en la carretera con una persona en estado grave. Poco después, otros conductores llamaron al servicio de emergencias para informar de que otro vehículo había colisionado con él, causando a su vez un herido de carácter leve. Este fue atendido por los servicios sanitarios en el punto, sin que fuese necesario su traslado a un hospital.
El 061 movilizó a dos ambulancias, una asistencial y otra medicalizada. También acudieron al punto los Bombeiros de Vigo y la Guardia Civil de Tráfico. Asimismo, y con el fin de prestar apoyo a los familiares de la víctima, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.
La VG-20 registró hace dos semanas un choque en cadena, con cuatro vehículos implicados, en el que cuatro personas resultaron heridas, una de ellas grave. El siniestro ocurrió el pasado día 6 a las 7:45 horas en el punto kilométrico 5,8, a la altura de A Balsa, en la parroquia viguesa de Matamá. El accidente afectó a la circulación sentido Bouzas, causando una cola que se alargó hasta el túnel de Valadares.
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