Metrika, Sticky M.A y Kiko Rivera en el cartel del nuevo festival Sons de Vigo que se celebrará en el Ifevi en Semana Santa

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha presentado este viernes en Vigo el nuevo festival intergeneracional de música electrónica Sons de Vigo. El evento, que se celebrará en el Ifevi el día 27 de marzo y los días 1, 2, 3 y 4 de abril, contará con artistas como Metrika, L0rna, Sticky M.A. en la categoría Lingua Urbana y Daosul, Henry Méndez o Kiko Rivera en el apartado Perreo.

La representante autonómica, que estuvo acompañada por la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, destacó el evento que apuesta tanto por grandes nombres del panorama nacional como por artistas locales de la escena gallega, dentro de los Concertos do Xacobeo organizados por la Xunta de Galicia.

«Estamos ante uno de los mejores festivales y con la más variada oferta musical de Galicia, es el nacimiento del evento más completo, por ahora, que tuvimos nunca en nuestra ciudad», señaló la delegada territorial. La presentación, celebrada en el Paseo de las Avenidas, junto al monumento la Julio Verne como uno de los símbolos de Vigo, contó con la actuación de Castle y Milutxo, músicos locales que ofrecieron varios de sus temas.

Por su parte, los promotores Luis Diz y José Patiño explicaron que el festival ya ha vendido cerca de 20.000 entradas. Sons de Galicia forma parte de la programación de los Conciertos del Xacobeo organizados por la Xunta de Galicia. El ciclo comenzará el 27 de marzo con Lingua Urbana, uno de los cinco eventos musicales que acogerá el Ifevi dentro de esta programación.

Lingua Urbana

El cartel de Lingua Urbana cuenta con artistas populares del panorama nacional y local en los que estarán representados diferentes estilos dentro de la música urbana actual. El programa, «pensado para conectar con el público joven», contará con artistas como La Pantera, Metrika, L0rna, Sticky M.A., C Marí y Skinyz o los gallegos 9Louro, West SRK, Sote, Telmo Brea e Valensk8.

Wake Up!

El 1 y 2 de abril llegará al Ifevi el programa Wake Up!, un formato de música electrónica que ya triunfó en sus anteriores ediciones en Vigo. Esta vez durará dos días y contará con nombres tan reconocido como Klangkuenstler, Chris Liebing, Marco Carola, Loco Dice, Franky Rizardo, Paco Osuna, Castel & Selles, Milutxo, Isma B, Muiños, Felicie y Luke Slater.

Perreo

Al día siguiente, 3 de abril, será el turno del modo Perreo, el mayor festival de reguetón antiguo. La primera edición celebrada en A Coruña fue todo un éxito, y se espera que esta segunda cita en Vigo mantenga el nivel. El cartel mezcla algunos de los nombres más reconocibles del reguetón comercial e la música urbana, con varios DJs de referencia para que non falte de nada como Daosul, Henry Méndez, Kiko Rivera, K-Narias, Planas y Anxo Silva.

One Dance

Por último, el 4 de abril llegará la nueva edición de One Dance, un festival único que ya pasó por el Ifevi hace un año rindiendo homenaje a la música electrónica de los 90. Este año participarán artistas como Alice DJ, Barthezz, Carolina Márquez, DJ Quicksilver, DJ Sammy, DJ Sash!, Ian Van Dahl x Astroline, Kate Ryan, Lasgo, Lou Bega, Rebeca, Sylver y Whigfield. Tamén habrá sesión de DJ Rob, DJ Mark Deluxe, Yaser, Marcos, DJ Charlie, Traffic House y Toni Seljas, además de las performances de Pablo Méndez.