Los médicos del Olimpia Valencia seguirán encerrados pese a la cita con Sanidade el lunes

Alrededor de 40 médicos participan desde el lunes en un encierro colectivo en el nuevo centro de salud Olimpia Valencia. Quieren que la Xunta se siente con ellos a negociar mejores condiciones para poner fin a la huelga indefinida de Atención Primaria. Tras una semana de insistencia lo lograron y el lunes están citados por Sanidade. Sin embargo, en previsión de lo que pueda pasar, continuarán hasta entonces recluidos. Solo saldrán si se les ofrece un plan de ruta antes del encuentro.

Quieren que les reduzcan las agendas a 30 pacientes al día, que alivien las listas de espera y que les den la homologación retributiva entre distintas especialidades que existen en centros de salud y puntos de atención continuada (PACs).

Sanidade citó esta mañana a los facultativos para reunirse el lunes. Establecieron contacto por teléfono, gesto que no gustó al sindicato O´Mega al carecer de oficialidad: «No hubo convocatoria oficial por escrito», apuntaron. A las 16.00 llegó el reclamado documento.

Horas después, el sindicato se reunió para trazar un plan y decidir si se mantendrían o no el encierro.

Influyó una reunión que tuvo la Cig con la administración, también esta mañana. Los miembros de esta agrupación advirtieron a los de O´Mega (que son los que están en el Olimpia Valencia) de la «nula voluntad negociadora» de la Consellería de Sanidade y una «falta de propuestas concretas para atajar la crisis de Atención Primaria».

«Con esto en mente, si la Xunta no nos pasa un plan de negociación, un escrito en el que se recoja qué vamos a hablar el lunes, no vamos a levantar el encierro», explicó Javier Iglesias, portavoz de sus compañeros de reclusión.

La decisión coincide con la llegada de una decena de médicos de A Coruña y Santiago al centro de salud. Durante el fin de semana se instalarán allí para apoyar a sus compañeros. Podrían llegar a sumar un total de medio centenar de personas.

Durante las cinco jornadas que llevan enclaustrados hicieron tres turnos y pasaron las horas sentados junto a la salida de emergencias del nuevo centro de salud, sin interferir en la actividad diaria del ambulatorio. Por otra parte, denuncian haber sufrido presiones por parte de la administración, como la retirada de picaportes de las puertas por la noche para que los encerrados no pudiesen abrir las dependencias en las que se encontraban.

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Otra concentración

El lunes, además de la reunión, está convocada otra concentración a las once de la mañana frente al Olimpia Valencia. El sindicato O´Mega anima a los usuarios de la sanidad pública a asistir y el alcalde, Abel Caballero, anunció que estaría presente en apoyo de sus protestas.