Cambio de planes para «El Louvre de Vigo»: acogerá 14 apartamentos turísticos

El corazón de la ciudad cerrará una herida que lleva abierta décadas. Lo hará ampliando la oferta de alojamientos destinados a visitantes, que crece con el paso de los meses debido al bum vivido por Vigo gracias a la Navidad, las playas o las islas Cíes, un tesoro cada vez más conocido. Impulsa la actuación la sociedad Faneca Investments, cuyo CEO es David Otero, director general del Hotel Nagari, ubicado en la Praza de Compostela. Dedicará en torno a 3 millones de euros para rehabilitar el emblemático El Louvre, en el número 4 de Porta do Sol, haciendo esquina con la calle Carral, para alumbrar 14 apartamentos turísticos con calidades «de cinco estrellas»: 12 de cuatro personas y dos de seis.

El encargado de dar forma a la renovación es el arquitecto Alfonso Penela, que también pone su firma en el nuevo Barrio do Cura y presume de la Ciudad de la Justicia de Vigo. El objetivo de la propiedad es tener listo el complejo, que será de dos llaves (el máximo es de tres), a finales de 2027 o comienzos de 2028.

Los trabajos de vaciado ya están en marcha, pero queda pendiente de definir el proyecto de ejecución. La previsión que maneja la sociedad es que las obras se prolonguen un año y medio. La intervención permitirá que el inmueble vuelva a brillar como lo hizo antaño, como se ve en la infografía que acompaña a esta información, ya que se respetarán sus tesoros arquitectónicos.

Estado actual del edificio. / Pedro Mina

«Hay demanda de espacios de este tipo, con su cocina, su salón... Es decir, más independencia», destacan desde Faneca Investments SL, que deberá lograr la licencia municipal para la rehabilitación una vez disponga del proyecto de ejecución. Ya cuenta con el visto bueno del departamento de Patrimonio de la Xunta. Defiende la sociedad que se trata de una apuesta por «generar riqueza» para la ciudad.

Aseguran que el factor humano, «como sucede en el Nagari, será muy importante». «No es un negocio de especulación. Vigo está en un momento de crecimiento turístico y daremos trabajo a gente de aquí», trasladan. Los apartamentos turísticos se repartirán en dos plantas, por lo que quedará la bajocubierta para servicios.

La entrada al edificio se efectuará por Porta do Sol y habrá ascensor. La propiedad prevé ofrecer a los huéspedes gimnasio y spa para mejorar la experiencia y ya ha cerrado un acuerdo con el parking subterráneo de la calle Policarpo Sanz para ofrecer plazas a los clientes. La rehabilitación del edificio, ubicado «en el mejor sitio de la ciudad», contribuirá a la revitalización de una zona que se ha convertido en un punto de referencia para vecinos y visitantes tras su peatonalización.

El negocio, que mantendrá el nombre de El Louvre, reforzará el catálogo de apartamentos turísticos de la urbe: según el registro de la Xunta, hay 785 plazas actualmente repartidas en una decena de establecimientos.

Interior del Teatro Afundación / Cedidas por Afundación

Este proyecto supone un cambio de planes para el histórico edificio, de 1892 y proyectado por Alejandro Sesmero. Acogió un negocio que ofrecía todos los adelantos del comercio moderno, llegados de diferentes partes de Europa, con París como referencia, de ahí el nombre, pero también de otras urbes, como Londres. Atesoraba ropa blanca de lujo, blusas, canastillas, echarpes o vestidos de sociedad. Empezó a latir hace algo más de 110 años y cerró en los 70. En septiembre de 2022, como publicó FARO, la intención de la propiedad en ese momento, la mercantil Amade SL, era crear siete viviendas.

Faneca Investments le compró el inmueble (no los bajos, que son de diferentes propietarios y tienen actividad) y modificó la idea. Es un paso más de David Otero, natural de Sanxenxo y de familia hotelera, en el mundo inmobiliario. También es CEO de Faneca Brava SL, que fue la dueña del Stella Príncipe y lo vendió hace unos años. Está detrás, además, de la urbanización de lujo Nautilus Tirán, en Moaña. A su vez, desarrolló el Peri II en Sanxenxo. En Porta do Sol, desea «un proyecto bien hecho, de lujo, como se merece el emblemático» El Louvre, que ve más cerca su segunda vida.