Llega a juicio el crimen de Salceda de Caselas: el fiscal pide 25 años de prisión para el presunto asesino del joven Soufian

El presunto asesino de Soufian M. a la salida de un local de copas de Salceda de Caselas (Pontevedra) la madrugada del 8 de junio de 2019 será juzgado la próxima semana por un jurado popular en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El acusado, de origen albanés, afronta 25 años de prisión.

El lunes, a partir de las 10 horas, se constituirá el jurado y, posteriormente, está previsto que declare el acusado, Florian R., y comiencen las testificales, que continuarán ese mismo día por la tarde, según ha avanzado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El martes, según informa Efe, declararán 17 agentes de la Guardia Civil y cinco peritos y el miércoles el jurado comenzará a deliberar. El procesado fue detenido en enero de 2024 en el Reino Unido y extraditado a España por esos hechos que sucedieron hace casi 7 años.

Según recoge el escrito de acusación el día de los hechos, a las 04.50 horas, la víctima se encontraba en la terraza del bar 'La Parchita' con unos amigos y el agresor, de nacionalidad albanesa, se acercó a él y, tras charlar un breve instante, le recriminó, de forma violenta, que le hubiera tirado la copa, lo empujó, lo cogió por la camiseta, a la altura del hombro, y comenzó supuestamente a forcejear con él al tiempo que lo llevó en dirección al Ayuntamiento.

En el camino, el agredido cayó al suelo y el acusado sacó supuestamente por sorpresa un cuchillo que le clavó hasta en tres ocasiones en zonas vitales, tras lo que salió corriendo. El herido logró levantarse y salir detrás del acusado hasta que llegó a un banco situado frente al consistorio en el que se sentó agarrándose la zona del estómago.Reanudó la marcha, pero después cayó desplomado y falleció debido a las heridas causadas por un arma blanca, con perforación del corazón.

Pena íntegra en España

El fiscal interesa la ejecución íntegra de la pena que se le imponga en España y, si accediese al tercer grado o se le concediese la libertad condicional, al carecer de arraigo aquí, pide su expulsión del territorio nacional y prohibirle su regreso en 10 años. También reclama indemnizaciones de casi 300.000 euros para los padres y hermanos de la víctima.

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El presunto asesino es un treintañero cuya detención fue posible tras una laboriosa investigación de las autoridades. Fue arrestado en el condado británico de Cheshire el 6 de enero de 2024 y extraditado después a España.