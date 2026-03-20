Últimas noticias hoy en directo de Vigo

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J. C. Guillade
El sueño del Celta está más cerca
El Celta vive uno de sus grandes días al ganar en Lyon, con goles de Rueda y Jutglà, para meterse por quinta vez en unos cuartos de final de una competición europea. Los vigueses jugaron buena parte del partido con uno más aunque el arbitraje, que dejó de señalar un escandaloso penalti en el minuto uno a Rueda, fue una losa en contra.
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Marta Fontán
Los seis sustos del «saltamontes» antes del accidente mortal de Matamá
La Policía Local acaba de remitir al juez los informes que constan en sus archivos relativos a los incidentes relacionados con esta atracción de feria sucedidos en distintos festejos de la ciudad entre 2012 y 2019, un período de siete años: varios acabaron con heridos y en tres ocasiones se ordenó el precinto de la máquina.
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Mar Mato
Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas
Desde la mañana de ayer lunes, la estrella del periodista Fernando Franco reluce en el cielo lejos de este mundo terrenal que tanto amó y al que tanto se enraizó. Fernando dio ejemplo hasta su último aliento en un pulso contra un belicoso cáncer al que medio engañó durante un tiempo. Al menos, eso fue lo que nos quiso hacer creer. Finalmente, a sus 75 años de edad partió tras ingresar el sábado en un hospital en Salamanca donde, ya en paliativos, falleció.
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Marcos Romero
El vacío que deja Miguel Román: Claudio Giráldez tendrá que tirar de fondo de armario
Miguel Román es una de las fichas favoritas de Claudio Giráldez este curso. El joven futbolista, que ha irrumpido con fuerza esta temporada desde el Fortuna, es uno de los que menos rota en el siempre variante esquema del entrenador de Porriño. Al inicio del curso empezó repartiéndose protagonismo con Hugo Sotelo y Fran Beltrán, pero desde noviembre es un fijo en el Celta. Ha ido de menos a más hasta convertirse en el jefe del centro del campo, acumulando 2.004 minutos y siendo titular en 16 de los últimos 21 encuentros.
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Julio Bernardo
Claudio Giráldez cumple dos años al frente del Celta: así se forjó el entrenador de moda de LaLiga
Este jueves se cumplen dos años del anuncio de Claudio Giráldez como entrenador del primer equipo del Celta. La efeméride coincide con la visita del Olympique de Lyon a Balaídos en el primer asalto de los octavos de final de la Europa League, una cita cargada de simbolismo que refleja el impacto que el estratega porriñés ha tenido en la brutal transformación experimentada por el club celeste en los últimos veinticuatro meses.
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Marta Fontán
El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
Los destellos solares de la estructura de vidrio que corona la sede de Príncipe acaban de protagonizar un juicio, el impulsado por un edificio de oficinas de la calle peatonal. La jueza desestima la demanda y da la razón al club celeste: los deslumbramientos son puntuales y se pueden evitar «con la simple acción de correr las cortinas».
Ana Blasco
La Xunta promete un «salto cualitativo» con el Olimpia Valencia, el centro con la cartera de servicios más amplia del Sergas
Un centro para colocar a Vigo en «la vanguardia sanitaria». El dispositivo «con la cartera de servicios más amplia de todo el Servicio Galego de Saúde» y que supondrá «un salto cualitativo sin precedentes en la historia de la sanidad pública». Con estas expectativas inauguró esta mañana la Xunta el nuevo Centro Integral de Saúde (CIS) Olimpia Valencia, que atenderá a sus primeros pacientes el lunes (solo urgentes de López Mora) y, al final del proceso de traslado, será referencia para uno de cada siete vigueses (en concreto, 42.000 usuarios).
Julio Bernardo
Un buen pálpito
Protagonistas de la última victoria del Celta sobre el Real Madrid en Balaídos, hace casi 12 años, ven al equipo de Claudio Giráldez con «muchas opciones» de repetir triunfo mañana.
Jorge Garnelo
El ataque a Irán hace tambalear la logística mundial (también la gallega) y amenaza con un «efecto dominó» de sobrecostes
El golpe de Estados Unidos e Israel al país oriental pone en jaque al sector, obligando a las navieras a reconfigurar sus rutas por el corte del estrecho de Ormuz. Operadores de Galicia ya constatan recargos por la situación de riesgo, contemplan retrasos y temen que los fletes suban más por el alza del petróleo.
Juan Carlos Álvarez
El Celta sale en busca de caza mayor
El equipo vigués gana otra vez al PAOK gracias a un gol de Williot y hoy sabrá si se cruza en octavos con el Olympique de Lyon o el Aston Villa. Tras un discreto primer tiempo, la entrada de Miguel Román en el descanso aclaró las ideas de un Celta que acabó demostrando su superioridad.
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