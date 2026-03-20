Educación
Dime dónde vives en Vigo y te diré qué estudiaste
¿Qué define a un barrio? Principalmente sus límites geográficos también el tipo de viviendas o servicios ... pero sobre todo su gente. Y su nivel de estudios puede dar pistas sobre su actividad laboral o gentrificación.
En Vigo, hay barrios y parroquias que comparten aceras aunque no siempre sus vecinos disfrutaron de las mismas oportunidades. En algunos portales abundan los universitarios, en otros pesan más las historias de incorporación temprana al trabajo. El mapa urbano de Vigo no solo lo delimita el PXOM; hay muchas otras formas de entender la ciudad. Una es el nivel de estudios de sus residentes, y es que según dónde vivas, podrás saber qué ha estudiado tu vecino.
Así lo ha analizado el INE (Instituto Nacional de Estadística) en relación al nivel de estudios de los vigueses de más de 15 años El mayor porcentaje de residentes con título superiores residen en el área del Barrio del Cura, Berbés, Areal, García Barbón, García Olloquil y Rosalía de Castro. Concretamente, más de la mitad de sus vecinos –10.397 de un total de 20.144 habitantes– cuentan con estudios superiores, y solo 1.964 no han llegado a la ESO.
Parroquias del rural
Frente a esto,están los vecinos de Matamá, Beade, Bembrive, Valadares y Zamáns, donde, según las cifras del INE, el porcentaje de titulados superiores es mucho menor. De los 16.985 residentes de estas parroquias, 4.195 (un 24,6%) posee estudios superiores, universitarios, habiendo completado la gran mayoría (6.647) solo la Educación Secundaria Obligatoria.
Con un porcentaje de titulares superiores similar, están los vecinos de Travesía de Vigo, Cabral, Candeán, Barreiro, Lavadores , Sampaio y O Calvario. En estas áreas, uno de cada tres habitantes cuentan con estudios universitarios, 15.239 de un total de 51.345.
En Teis, el índice de titulados es muy similar a los del anterior distrito, con 6.997 titulados superiores de un total e 24.104 residentes.
Zona centro
Otra de las áreas que cuenta con mayor cifra porcentual e titulados superiores es María Berdiales- O Castro- Ribadavia- PLaza España-Fátima-San Roque: de 30.424 habitantes , 14.647 cuentan con su título universitario o estudios superiores.
Siguiendo por barrios, en el entorno de Traviesas, calle Barcelona, Camelias, Hispanidad, y plaza Independencia el porcentaje de vecinos que han estudiado una carrera o un título superior es del 45%; un 43,8% si se vive en Bouzas, Coia o el entorno de Balaídos.
Zona de playas
Más a las afueras, donde curiosamente el nivel de la vivienda es de los más caros de la urbe, el porcentaje de universitarios no es de los más elevados. En la zona de Alcabre-Coruxo-Oia-Saians-Navia el 40% de sus residentes cuentan con estudios superiores. De los 22.861 vecinos, solo 2.903 han cursado Educación Primaria en exclusiva, siendo 9.197 los que sí tienen estudios superiores.
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