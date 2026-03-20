Denunciados dos jóvenes de Vigo después de pelearse y hacer un «mataleón» en la salida de la AP-9 en Teis

La Policía Local de Vigo identificó y propuso para sanción a dos jóvenes después de que ambos se pelearan en la salida de la Autopista del Atlántico hacia el túnel de Beiramar, en el barrio de Teis. Alrededor de las 2 de la madrugada uno de ellos agarró y zarandeó a su compañero contra una de las vallas situadas en el quitamiedos, provocando que quedara casi suspendido hacia las vías del ferrocarril que van a Guixar. Minutos después trató de realizarle un «mataleón» en el entorno del Colegio Calasancias, asegurando que era «su mejor amigo y no pasa nada». Finalmente, fueron identificados por agentes, quienes han elevado una propuesta de denuncia a la Subdelegación del Gobierno por «falta de respeto y desconsideración» a la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar minutos después de que el Celta fuera recibido por unas 300 personas en el aeropuerto de Peinador, si bien es cierto que la noche viguesa era tranquila comparada con otras jornadas. Fue entonces cuando unos jóvenes que circulaban por el túnel de Beiramar observaron como otros dos se encontraban en plena calzada de la autopista. Ambos varones, de alrededor de unos 20 años de edad, se encontraban apoyados en una de las vallas sobre los quitamiedos. El riesgo de caída a las vías del ferrocarril en la zona de Guixar era elevado, por lo que les instaron desde el vehículo a que pararan. Después de dar la vuelta en la rotonda con Sanjurjo Badía y Julián Estévez decidieron llamar a la Policía Local para dar parte de lo ocurrido.

Tras llamarles la atención de nuevo vieron cómo cruzaron la calle hacia el entorno del Colegio Calasancias. Allí seguían mostrando una actitud agresiva, por lo que decidieron aparcar el coche al término de la Avenida de García Barbón para aproximarse a pie a junto de ellos. En ese momento los dos jóvenes se encontraban tumbados en una acera de la rúa Montecelo y, según relatan los testigos, uno estaba tratando de hacer un «mataleón» al otro. Es por ello que una de las mujeres del coche corrió a separarlos, obteniendo por respuesta que «no pasaba nada» porque «son mejores amigos». En ese momento ambos chavales huyeron a través de las escaleras de piedra con tranquilidad, echando a correr acto seguido en dirección a Teis para continuar su disputa. Uno de ellos, el que había sido zarandeado, le reclamaba al otro que le devolviera algunos enseres personales que le sustrajo.

Fue entonces cuando a las 2.07 horas apareció la primera de las patrullas de la Policía Local, que les dio el alto en la rotonda de A Calzada que marca el inicio de Sanjurjo Badía. Allí procedieron a separarlos y requerir más información de qué le había llevado a actuar así. El agresor comenzó a mostrar una actitud más beligerante hacia los agentes y su compañero, llegando a alegar a su «libertad» para poder pegarse contra la pared si quería. En ese momento golpeó con uno de sus puños la fachada de piedra del edificio, provocándose una pequeña herida con sangre.

Sanción de hasta 600 euros

A pesar de que llegaron nuevos efectivos, con hasta tres patrullas de la Policía Local en el lugar, los jóvenes mantuvieron su actitud inicial y se negaron a prestar colaboración. Pese a mostrar «síntomas de embriaguez o estar bajo efectos de otras sustancias», no consta que la furgoneta de Atestados presente les realizara ningún tipo de control de alcoholemia. Finalmente ambos fueron denunciados y propuestos para sanción ante la Subdelegación de Gobierno por un delito de «falta de respeto y desconsideración» a la autoridad. La Ley Mordaza contempla sanciones de entre 100 y 600 euros para este tipo de multas. Sobre las 2.15 horas los agentes tomaron declaración al resto de jóvenes que dieron la voz de alarma y que aguardaban en el lugar a poder explicarse, finalizando así una situación que pudo acabar en tragedia.