Un cuadro del Berbés del Vigo de 1892 posa en el Thyssen de Málaga

Donde hoy hay un parque infantil, el acceso a un párking y unas canchas de baloncesto, hace 134 años había arena y ajetreo. El Berbés era un barrio pegado al mar, con soportales en arco similares a los presentes. Funcionaba como punto de descarga y venta de pescado, era una de las zonas más importantes de la ciudad.

Esa escena diaria pervive hoy gracias a la mano de Juan Martínez Abades, uno de los grandes representantes de la pintura marinista española del siglo XIX. Era lo suyo: pescadores trabajando, costumbrismo, colores grises y siempre agua. En 1982 pintó un óleo llamado Recogida de algas en la ribera del Berbés, en el que se puede apreciar un día de trabajo en la ensenada de San Francisco. Y, curiosamente, desde 2011 puede verse en el museo Thyssen de Málaga.

Tita Cervera lo incluyó en su colección en diciembre de 1994. Años más tarde, cuando abrió el museo andaluz en 2011, fue cedido para su exposición permanente.

Según se recoge en los archivos de la galería, Martínez Abades había estado en Galicia en 1890. Allí visitó, entre otros lugares, las ciudades de A Coruña, donde vivía su hermano Luis, y Vigo, cuyo puerto pintó en una tablita fechada en ese año. A lo largo de los meses de agosto, septiembre y octubre de 1892 estuvo en la ciudad olívica otra vez ocupado, con su discípulo Luis Suárez Llanos, en la realización de seis cuadros de gran tamaño para la sala principal del Gimnasio, entidad recreativa fundada en 1881.

La obra tiene como tema principal la recogida de las algas que deja muerta la mar en la orilla, llamadas ceba. Se utilizaban para el abono de los campos y su recolección se hacía aprovechando las mareas de septiembre, mes en que debió de pintarse el cuadro.

Desde el Thyssen, Javier Barón explica que la predilección del pintor por los tonos ocres y grises sucios, así como el colorido oscuro de los reflejos en el agua, son rasgos típicos de su pintura en esta época.

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Martínez Abades fue uno de los muchos pintores que quisieron captar esta escena. Le precedió Francisco Padilla, Aureliano de Beruete, Teodomiro Avendaño o Julio Riudavets, entre otros.