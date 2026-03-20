El Concello de Vigo moviliza 4,5 millones en obras e inaugura otro ascensor

La Junta de Gobierno Local dio luz verde a la aprobación del proyecto para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento en distintas zonas de Coia, Lavadores y Oia, con un importe de 2,2 millones de euros. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, que también informó del inicio de la humanización de la calle Soutomaior en verano, por importe de 340.000 euros.

Por otra parte, el Gobierno local aprobó la licitación de los trabajos para la cubrición del patio del colegio Celso Emilio Ferreiro, situado en Coia, con una inversión de casi 750.000 euros. Las obras comenzarán una vez finalizado el periodo lectivo. También dio luz verde al proyecto de renovación de los vestuarios e instalaciones del campo de fútbol de Carballal, en Cabral, con una inversión de 1.284.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Estos trabajos comenzarán a finales de verano.

La actuación forma parte de un proyecto municipal que prevé la renovación de los vestuarios de todos los campos de fútbol municipales e incluye la sustitución de las actuales instalaciones y edificaciones auxiliares por nuevas dotaciones de tipo modular. Estas estructuras permitirán, según explicó, estandarizar los vestuarios, aseos, oficinas y cantinas de los campos de fútbol de la ciudad. Con esta reforma, mejoran las condiciones de uso de los vestuarios de jugadores y árbitros, así como de la zona de club, oficina y cantina. También la lavandería y el almacén, además de la marquesina y las gradas.

Fondos europeos

Renglón aparte, Abel Caballero inauguró la humanización de la calle Hispanidad, entre Amor Ruibal y Feliciano Rolán, y el ascensor que conecta con la calle Romil y permite continuar el corredor mecánico entre Beiramar y O Castro. El Ayuntamiento invirtió 1.271.209 euros, de los cuales 945.528 proceden del Gobierno de España a través de los Fondos Next Generation de la Unión Europea.

Se humanizaron 170 metros. Se instalaron nuevos pavimentos y aceras y se renovaron las redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales. Se colocaron canalizaciones para soterrar el alumbrado público y los semáforos y se instalaron nuevas redes de riego. El tramo presume de nuevo mobiliario urbano, luminarias, decoración y jardinería. El Concello seguirá con el desarrollo de este eje con la actuación entre Camelias y Romil y la continuación de la humanización en toda la calle Hispanidad.