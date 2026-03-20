Comercios de Teis y Travesía de Vigo sufren robos de madrugada: «Reventaron el cristal con una piedra de más de 15 kilos»

Varios comercios del barrio de Teis y de Travesía de Vigo sufrieron durante la pasada madrugada robos a golpe de pedrada. «Me reventaron los cristales con una piedra de más de 15 kilos», relata a FARO uno de los afectados, propietario de un negocio en la calle Aragón. Las tiendas de la zona reclaman mayor seguridad para evitar este tipo de actos que se repiten por las noches.

«Es el séptimo intento de robo que sufro y de esta vez la persona consiguió entrar», cuenta al periódico uno de los comerciantes damnificados. Sobre las 6.00 horas de la madrugada de este viernes, se enteró de lo sucedido tras recibir la llamada de la empresa del sistema de alarmas que tiene instalado en su tienda.

En este caso, el ladrón, que actuó en solitario, logró adentrarse en el local, pero no sustrayó nada, pues no había en el momento dinero en efectivo en el mismo. Con todo, provocó numerosos destrozos materiales.

«Los daños los paga el seguro, pero este me costará más el año que viene», lamenta el dueño, que interpondrá hoy la pertinente denuncia.

Noticias relacionadas

A renglón seguido, agradece la labor del Concello de Vigo y de los agentes policiales siempre que se les solicita ayuda, pero tanto él como los dueños de comercios de la zona reclaman mayores medidas de seguridad, por ejemplo, a través de la colocación de más «cámaras» en el entorno.