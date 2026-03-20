Cien personas con esclerosis múltiple se beneficiarán de una atención social especializada

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (Avempo) pondrá en marcha a lo largo de este 2026 el proyecto "Atención Social Especializada para personas afectadas con esclerosis múltiple y su entorno", una iniciativa que permitirá ofrecer un seguimiento más personalizado a un centenar de personas.

El programa busca mejorar la detección de necesidades y reforzar el acompañamiento tanto de las personas diagnosticadas como de sus familias. Para ello, se plantea una atención individualizada centrada no solo en el ámbito social, sino también en el apoyo emocional y la orientación.

La iniciativa cuenta con el aval de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que ha aportado una subvención de 6.500 euros. Gracias a esta financiación, AVEMPO refuerza su departamento de Atención Social, desde el que se informa sobre recursos disponibles y se ofrece asesoramiento, apoyo y escucha activa a las personas usuarias.

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Prioridades de Cocemfe, financiado por la Fundación ONCE, que impulsa iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La confederación, además, se encarga de coordinar, asesorar y realizar el seguimiento de los programas desarrollados por sus entidades.

Avempo es una entidad sin ánimo de lucro con más de 30 años de trayectoria, centrada en la atención, información y mejora de la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple.

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Por su parte, Cocemfe, constituida en 1980, trabaja para lograr una sociedad más inclusiva y garantizar los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Actualmente, agrupa a 94 entidades de ámbito estatal, autonómico y provincial, que representan a más de 2,6 millones de personas y a más de 1.600 asociaciones en toda España.