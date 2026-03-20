Casi cien alumnos de toda España se baten en el campus en la Olimpiada de Geología
La Escuela de Ingeniería de Minas y Energía acoge la fase nacional tras ser sede de la provincial durante 15 años
R.V.
Un total de 95 alumnas y alumnos de 4º de ESO y Bachillerato de toda España participan este sábado en la fase nacional de la XVII Olimpiada de Geología, que se disputa por primera vez en la Escuela de Ingeniería de MInas y Energía.
Durante toda la mañana, los estudiantes clasificados se enfrentarán a una prueba individual tipo test, con 50 preguntas de opción múltiple. También habrá una prueba grupal, durante la que deberán resolver ejercicios de respuesta abierta que incluirán problemas reales o de tipo práctico, así como una geogincana.
La Escuela de Minas y Energía lleva 15 años siendo sede de la fase provincial de la Olimpiada de Geología y su directora, Elena Alonso, espera que acoger la fase nacional suponga «un impacto moi positivo: estratéxico, académico e reputacional, tanto de forma específica para o centro, como para as súas titulacións».
Los cuatro mejor clasificados participarán en la fase internacional, que se disputará en la ciudad italiana de Turín entre los días 20 y 27 de agosto. Además habrá premios para los diez mejores participantes, los profesores de los alumnos mejor clasificados y los tres primeros equipos.
Alumnos y docentes también disfrutarán de un programa de actividades de ocio paralelo que incluye una visita turística-geológica a Baiona y una geofiesta.
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