El BNG de Vigo propone crear un programa municipal de alternativas habitacionales

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha anunciado este viernes la presentación de un paquete de enmiendas a la modificación presupuestaria de la Gerencia de Urbanismo con el objetivo de destinar la totalidad de su remanente a reforzar las políticas públicas de vivienda, movilizando más de dos millones de euros adicionales.

La iniciativa se enmarca en un contexto que el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, ha calificado de «grave emergencia habitacional». «Cada vez es más difícil y mucho más caro acceder a una vivienda, especialmente para la gente joven y para las familias con menos recursos», ha advertido, reclamando que el Ayuntamiento «movilice todos los recursos y capacidades de los que dispone para garantizar un derecho básico: poder vivir en la propia ciudad».

Entre las propuestas del BNG figura la creación de un programa municipal de alternativas habitacionales, dotado con 550.000 euros, destinado a atender a personas en situación de vulnerabilidad. Igrexas ha recordado que en Vigo se producen de media tres desahucios cada semana y ha defendido que «ningún desahucio puede producirse sin una alternativa digna en la ciudad».

La formación nacionalista propone también un plan facilitador del alquiler, con una dotación de 1,25 millones de euros, orientado a ayudar a personas con menos recursos y menores de 35 años a afrontar fianzas, avales y otras garantías mediante préstamos sin intereses a 24 meses.

El paquete se completa con una línea de 200.000 euros para impulsar el cooperativismo de vivienda en alquiler, una fórmula que, según ha explicado el portavoz, «ya ha demostrado ser eficaz para facilitar alquileres más económicos en territorios como Cataluña o Dinamarca».

Además, el BNG defiende la creación de una Oficina municipal del Derecho a la Vivienda, orientada a ofrecer información, apoyo y asesoramiento legal a personas inquilinas y a quienes buscan vivienda, con el objetivo de prevenir abusos y situaciones de discriminación.

«Pasar de las promesas a los hechos»

Igrexas ha resumido la propuesta como una apuesta por «pasar de los anuncios a las soluciones, de las promesas a los hechos», utilizando los recursos públicos para dar respuesta a uno de los principales problemas sociales de la ciudad. «En Vigo no puede ser un privilegio tener una vivienda. Tiene que ser un derecho garantizado para todas las viguesas y vigueses», ha concluido.

El portavoz municipal nacionalista acudirá, acompañado por otros cargos y representantes del BNG, a la manifestación convocada este sábado 21 de marzo en la ciudad por diferentes colectivos y organizaciones sociales integradas en la Alianza por la Vivienda. Bajo el lema «Vigo por el derecho a techo», la marcha partirá a las 18.00 horas desde la Praza dos Cabalos.