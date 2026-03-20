ARVI lanza la licitación para organizar el Vigo Seafest de este verano
Presentada a escasos cuatro meses del certamen, incluye pliegos iguales a los del año anterior y la misma suma de dinero: 300.000 euros
La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) está ya en plenos preparativos para el festival Vigo SeaFest, la ya tradicional fecha veraniega centrada en gastronomía a base de pescado capturado por empresas olívicas. De cara a esta séptima edición, ARVI lanzó esta semana la licitación para la organización del evento a escasos cuatro meses de que tenga lugar. Incluye pliegos prácticamente iguales a los del año anterior y la misma suma de dinero: 300.000 euros (sin IVA).
Según figura en la página oficial de la cooperativa, la licitación fue lanzada el miércoles de esta semana y el plazo para presentar propuestas concluye el 30 de marzo. Las bases técnicas son casi calcadas a las del pasado año, pero incluyendo dos reducciones: las de los aseos, que pasarán de 15 a 10, y la del tamaño del stand principal de ARVI, que pasa de al menos 350 metros cuadrados con espacio para 150 sillas a un mínimo de 300 m² y 120 asientos.
En las dos anteriores ediciones (las de 2024 y 2025) fueron las empresas Nokao (de Asturias) y Sra. Emilia (de Tui) las que se encargaron de la producción integral del Vigo Seafest.
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