ARVI lanza la licitación para organizar el Vigo Seafest de este verano

La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) está ya en plenos preparativos para el festival Vigo SeaFest, la ya tradicional fecha veraniega centrada en gastronomía a base de pescado capturado por empresas olívicas. De cara a esta séptima edición, ARVI lanzó esta semana la licitación para la organización del evento a escasos cuatro meses de que tenga lugar. Incluye pliegos prácticamente iguales a los del año anterior y la misma suma de dinero: 300.000 euros (sin IVA).

Según figura en la página oficial de la cooperativa, la licitación fue lanzada el miércoles de esta semana y el plazo para presentar propuestas concluye el 30 de marzo. Las bases técnicas son casi calcadas a las del pasado año, pero incluyendo dos reducciones: las de los aseos, que pasarán de 15 a 10, y la del tamaño del stand principal de ARVI, que pasa de al menos 350 metros cuadrados con espacio para 150 sillas a un mínimo de 300 m² y 120 asientos.

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En las dos anteriores ediciones (las de 2024 y 2025) fueron las empresas Nokao (de Asturias) y Sra. Emilia (de Tui) las que se encargaron de la producción integral del Vigo Seafest.