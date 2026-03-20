Más de 4.000 musulmanes celebran el fin del Ramadán en Vigo: «Dedicamos rezos a pedir que acaben las guerras»

Este viernes se celebra el Eid al-Fitr, la fiesta que marca el fin del Ramadán. Se rompe el ayuno y se va de fiesta en familia. En Vigo la comunidad musulmana la conforman alrededor de 4.000 fieles y 600 de ellos se concentraron ayer en el Centro Cultural Islámico de Gregorio Espino para comenzar las celebraciones.

La fecha de esta festividad no es fija, sino que depende de la observación de la luna nueva que anuncia el inicio del nuevo mes en el calendario islámico. A la ruptura del ayuno le preceden preparativos especiales, como el uso de vestimenta elegante o recién estrenada y el cuidado de la higiene personal, símbolos de renovación. Asimismo, antes de la oración colectiva, es habitual realizar una aportación solidaria destinada a las personas más necesitadas, con el objetivo de que nadie quede excluido.

Abdel El Aziri, portavoz del Centro Cultural Islámico de Vigo, explica que junto a la fiesta del sacrificio del cordero (que se celebrará en dos meses), esta es la más importante de su religión. Por la mañana acudieron alrededor de 600 personas a rezar, el primer paso en la tradición. «El jueves se dio un sermón y hoy otro, más especial. Se pidió por la gente enferma y para que paren las guerras que están derramando tanta sangre», contó.

El representante explica que dada la situación en Oriente Medio hay preocupación generalizada. «Hay muchos estudiantes universitarios del Golfo Pérsico y están muy afectados por lo que está pasando en Dubai, en Qatar o en Arabia Saudí», indica El Aziri. Desde el Centro Cultural miden la tensión de los fieles. «Tenemos un comedor al que vinieron unas 200 personas al día todo el mes, entre ellas los estudiantes, y siempre expresan su deseo de que los conflictos acaben cuanto antes por el bien de todos», cuenta.