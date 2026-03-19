Las viviendas en alquiler por menos de 600 euros en Vigo caen a la mitad en un año

Hace casi un año, era noticia que no llegaban a 20 las viviendas anunciadas en alquiler por menos de 600 euros. Ahora, rozan la decena, es decir, la mitad —entre ellos, una casa antigua y un piso sin amueblar—. Y algunos de estos anuncios se han publicado en los últimos días.

El resumen es claro: cada vez es más complicado encontrar un techo en arrendamiento en la ciudad que se ajuste a las posibilidades económicas de los ciudadanos. Pasan los meses y el precio medio no deja de aumentar. En febrero, según Idealista, alcanzó un nuevo récord: 11,5 euros. Son 2,2 euros más que tres años antes, una subida del 23,7%, aproximadamente. Y se prevé que vaya a más.

Llama la atención la escasa oferta de viviendas en arrendamiento para estancias largas en una urbe como la olívica. En Idealista, el portal inmobiliario con más anuncios, solo se mostraban ayer por la tarde 290. Son algo más que las habitaciones disponibles en casas o pisos compartidos incluidas en esta misma web: desde 120 euros al mes hasta 800.

Manifestación mañana en Vigo

Mañana, desde las 18 h en la Praza de España, saldrá una manifestación por la crisis de la vivienda. «Vivir en Vigo estase volvendo unha misión imposible», denuncian desde Fervenza Estudantil. Indican que el alza de precios es «imposible de asumir» para «a maioría da clase traballadora». «Non é casualidade, é especulación», denuncian.

«A clase política énchese a boca de palabras e medidas baleiras. Duplicáronse as vivendas de uso turístico desde 2023, hai 21.700 vivendas baleiras e aumenta o senfogarimo. A clase traballadora sofre o estrangulamento da especulación inmobilaria, chegando a pagar un 31% máis de media ao ano nalgúns barrios», concretan desde el colectivo, que alerta del aumento de la vulnerabilidad social.