Tráfico se suma a la Policía Local de Vigo para intensificar la vigilancia sobre los Uber
Los taxistas les facilitarán pruebas gráficas de los VTC que realizan viajes urbanos sin tener permiso municipal y de los que falsean la matrícula
Nuevo paso en la escalada del conflicto entre los VTC y los taxistas en la ciudad. Representantes de la asociación Élite Taxi acudieron este miércoles a la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra para informar sobre la situación en la ciudad, especialmente después de que se conociese que hay conductores de VTC que sustituyen la matrícula azul obligatoria por una blanca para evitar la vigilancia policial.
En el encuentro, según el vicepresidente de la entidad, Carlos Gutiérrez, se llegó a la conclusión de la necesidad de solicitar al Ministerio del Interior más medios para intensificar las inspecciones a los Uber. No obstante, la DGT ya trabaja con la Policía Local de Vigo para intensificar las inspecciones y «cazar» a todos los VTC que realicen trayectos urbanos de pasajeros pese a carecer de la licencia municipal necesaria para ello.
«Nosotros les facilitaremos las pruebas gráficas, como vídeos y fotografías, de aquellos Uber que estén realizando servicios que no pueden hacer o que modifican su matrícula», asegura Gutiérrez, que salió conforme con la reunión mantenida con la Guardia Civil. Los taxistas, hasta ahora, ya estaban pendientes de los VTC que actuaban de forma irregular, pero ahora acelerarán en la recolección de pruebas que lo demuestren con el objetivo de que sean sancionados y, finalmente, inmovilizados. Especialmente, los más de diez vehículos que carecen ya del permiso habilitante para operar como VTC y que, la mayoría de ellos, continúan en la calle llevando pasajeros. «Nosotros recogeremos las pruebas y la Policía y Tráfico aplicarán la ley», añaden desde Élite Taxi.
Sanciones
Esta reunión se produjo después de que el sector pusiese en conocimiento de la Guardia Civil de que había conductores que, especialmente en el aeropuerto de Peinador, cambiaban su matrícula a la hora de recoger pasajeros para pasar desapercibidos para la Policía y evitar multas. Estas prácticas las llevan a cabo especialmente cuando realizan trayectos urbanos por Vigo, es decir, aquellos entre distintos puntos de la ciudad y para lo que no tienen la autorización municipal necesaria del Concello. ¿Y qué dice la ley sobre esto? Pues en caso de que la placa corresponda con los datos de la documentación del vehículo, se enfrenta a una infracción administrativa con multas que pueden superar los 6.000 euros.
Sin embargo, una circular de la Fiscalía dictamina que la placa identificativa de un vehículo es un documento de carácter oficial y que, por tanto, su alteración o sustitución es un delito de falsedad según los artículos 390 y siguientes del Código Penal. Y para ciudadanos particulares, como son los conductores de VTC, se especifican penas de prisión de hasta tres años, además de multas de seis a doce meses.
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