Santander aumenta su competencia con el Puerto de Vigo y solicita su propia autopista ferroviaria a Madrid

La competencia por estar entre los mejores de Europa se juega entre el Atlántico y el Cantábrico, aunque no reglas de juego desiguales. El Puerto de Santander anunció este martes su voluntad de crear una autopista ferroviaria con Madrid apenas tres meses después de que la Autoridad Portuaria de Vigo, Termavi y Transglobal testaran su propio proyecto para el primer corredor de este tipo en litoral occidental peninsular.

Las similitudes entre ambas ideas son tan grandes como importantes sus diferencias. Ambas buscan trasladar semirremolques por ferrocarril, reduciendo así el tráfico pesado por carretera, su consumo energético y la emisión de gases. Al mismo tiempo se aumenta la intermodalidad de las terminales, aspirando a ganar más tráfico en esta cadena de valor. En el caso de Vigo se apunta a que desplazará el equivalente a 70 camiones por cada convoy de mercancías mientras que Santander aspira a entre 30 y 40. Ambas se enmarcan dentro del programa 'Mercancías 30' del Ministerio de Transportes, pero una de ellas está abierta a más líneas de financiación y apoyo que la otra

En 2024 el Gobierno impulsaba al puerto cántabro a la categoría de «nodal», situándolo así en la «Champions League» continental de la que Vigo ha sido excluida dos veces. Hace ahora un año el Comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, reconocía que fue una decisión política ya que permitiría desviar fondos para la línea del AVE a Palencia y Madrid. «¿Qué importancia tiene? No pertenecía al corredor, no tenía ni ferrocarriles ni puertos ni nada», aludía ante las quejas del consejero cántabro. Para lograr esa excepción apuntó al crecimiento del último lustro y que, igual que Castellón, «dentro de 1 o 2 años habrá llegado». ¿Y Vigo? «Está muy lejos», afirmó al añadir una condición inaudita hasta entonces.

La iniciativa cántabra ha despertado el interés de Tramesa, que ya opera entre Valencia y Madrid, además de Transfesa y Low Cost Rail. En cualquier caso queda en manos de Adif la revisión de esta solicitud, ya que deberá realizar un estudio de gálibos en el tramo entre Venta de Baños y Santander para determinar las posibles adaptaciones. Más tarde se realizarán estudios de viabilidad socioeconómica sin que por el momento se hayan fijado plazos concretos para la inversión.

Con los vehículos como objetivo

Nuevo silo de la terminal de Bouzas para vehículos / Simón Espinosa

Esta nueva categoría le ha permitido a Santander optar a fondos por valor de 3.100 millones de euros hasta 2030. En la primera convocatoria han recibido 370 que están dedicando a mejorar unas fortalezas en las que, curiosamente, compite con Vigo. La principal es la exportación de vehículos y el tráfico ro-ro, donde se reivindican como «líder del norte» al tener en cuenta la mercancía por toneladas (2,4 millones) que cargan a través de camiones y otros vehículos. Sin embargo es el tráfico de vehículos (398.870 frente a las 671.665 unidades de Bouzas) donde ha puesto su foco.

Este mes de febrero aprobó la construcción de su sexto silo de almacenamiento de los mismos que, con una inversión de casi 7 millones de euros añadirá otras 5.050 plazas de almacenamiento. El 3 de marzo la Autoridad Portuaria de Vigo adjudicó a Acciona, Extraco y Prace la construcción del segundo silo para la terminal de Bouzas. El objetivo es que pueda estar operativo en el primer trimestre de 2025.