El Puerto de Vigo activa la demolición de los ocho antiguos silos de cemento de la terminal de contenedores

Paso decisivo en la reorganización de espacios en la terminal de contenedores de Guixar para aprovechar todo su potencial. Praza da Estrela ya dispone del cronograma de obras para retirar del skyline portuario los ocho antiguos silos de cemento de la firma ovetense Tudela Veguín.

Esta actuación permitirá liberar algo más de 6.000 metros cuadrados de superficie estratégica, clave para mejorar la operatividad de Guixar, una terminal que roza habitualmente el colapso debido al fuerte crecimiento de los tráficos contenerizados, especialmente el de fruta.

El proyecto, ya redactado, establece una hoja de ruta que comienza con la licitación —prevista para abril— del contrato de demolición de los silos y adecuación de la explanada, por un importe aproximado de 1,5 millones de euros, según han confirmado fuentes portuarias. «Esta obra supone un paso de gigante en la modernización de nuestras infraestructuras, al generar el espacio necesario para que el Puerto continúe creciendo y mantenga su competitividad», han señalado las mismas fuentes.

La recepción de las instalaciones y el vaciado completo de los silos está previsto para junio o julio, tras lo cual dará comienzo el derribo propiamente dicho. De este modo, se espera que la estructura quede totalmente demolida a finales del verano. En total, los trabajos —incluida la adecuación de la superficie— durarán alrededor de seis meses, con el objetivo principal de regenerar la explanada y dar respuesta a la creciente demanda logística de la terminal. Cabe recordar que, solo en febrero, el tráfico de frutas se disparó un 71%, situándose ya a la altura de la pesca congelada en el segundo puesto del ranking de mercancías.

Reorganización

Esta intervención sobre los ocho silos forma parte del plan global de reorganización de espacios en la terminal, cuyo fin principal es ganar eficiencia en cada metro cuadrado del recinto. De forma paralela, la Autoridad Portuaria —presidida por Carlos Botana— completará las obras del nuevo depósito de contenedores.

La liberación de este espacio constituye la pieza clave para un proyecto de mayor envergadura: la construcción del nuevo Puesto de Control Fronterizo (PCF). Al disponer de la superficie en el menor tiempo posible, el Puerto garantiza una mejora sustancial en los servicios de inspección y en la agilidad del comercio exterior, consolidando su posición como referente en el arco atlántico. Con la construcción del nuevo PCF y la demolición del antiguo, quedará culminada la reorganización de espacios en los muelles comerciales.

Fachada del futuro Puesto de Control Fronterizo en Guixar. / FDV

Este impulso a la operatividad llega en un momento clave para Guixar, que en 2025 se consolidó como la terminal líder de España en tráfico de frutas frescas (sin computar verduras), con más de 212.000 toneladas movidas a lo largo del año, como avanzó FARO. Lo que en 2019 era cero toneladas y en 2021 apenas dos referencias (piña y banano) con un único cliente, ha evolucionado hasta gestionar más de 70 clientes y 170 referencias distintas, con un ritmo actual de 3,5 millones de kilos semanales. Este crecimiento explosivo se debe en gran medida a las líneas transoceánicas directas amarradas por Grupo Davila desde Cartagena (Colombia), Fortaleza (Brasil) y Sudáfrica, que han convertido el tráfico de fruta en un segmento vital para la economía gallega y el ecosistema industrial de la zona.

Inversión de Termavi

Precisamente para sostener esta expansión, Termavi —concesionaria de la terminal— ha invertido fuertemente en los últimos años (18 millones de euros en solo dos ejercicios) y ya ha anunciado una ampliación del 40% en la capacidad del frigorífico a finales de 2025, mediante la adquisición de una nave de 4.000 m². Estas mejoras, junto con la reorganización de espacios como la demolición de los silos, permitirán absorber el aumento sostenido de tráficos reefer y reforzar el liderazgo del Puerto de Vigo en un nicho estratégico que beneficia a múltiples sectores productivos.