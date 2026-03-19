En prisión por orden de un juez de Vigo por una presunta paliza a su pareja con una silla de hierro

Una grave agresión de violencia de género ocurrida en diciembre centra un auto judicial de la Audiencia Provincial de Pontevedra que confirma la prisión provisional decretada por el juez de Violencia sobre la Mujer de Vigo con respecto al presunto maltratador, un hombre que supuestamente golpeó con una silla de hierro y contra un mueble de cristal a su pareja sentimental, que pudo huir de la vivienda en la que ocurrieron los hechos «aprovechando» un despiste del agresor y que tuvo que ser hospitalizada e intervenida quirúrgicamente ya que, junto a diversos hematomas en el rostro, sufrió una fractura-luxación del codo izquierdo. «Hoy te voy a matar y vas a morir en mis manos», le habría dicho también el investigado durante el episodio violento que derivó presuntamente de una discusión «debido a los celos» de él hacia el exmarido de la víctima.

Los hechos se remontan a hace algo más de tres meses, a diciembre de 2025. El antiguo Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Vigo, que asumió el caso, decretó la prisión preventiva del detenido el día 15, ratificando la decisión en enero. Ahora, en una reciente resolución del pasado 2 de febrero, ha sido la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra la que confirma la medida privativa de libertad por la existencia de indicios suficientes, la necesidad de proteger a la víctima dado el peligro de reiteración delictiva y el riesgo de fuga ya que el investigado, de origen rumano, no tiene familiares en España y, pese a carecer de trabajo conocido, sí tiene a ojos de las magistradas capacidad económica que le permitiría huir del país.

Fractura del codo y hematomas en la cara

La documentación judicial describe que la mujer fue agredida «de forma intensa» a la vista de las lesiones en el codo y las de la cara, concretamente en la nariz, en un ojo y en los arcos ciliares. Supuestamente el hombre le retorció el brazo, la agredió con una silla de hierro y golpeó su cabeza contra un mueble de cristal, que se rompió tal y como pudieron comprobar los agentes policiales que inspeccionaron la vivienda. La víctima escapó de la casa herida y fue socorrida y posteriormente trasladada a un centro hospitalario.

La defensa recurrió el encarcelamiento preventivo. Calificó de «inconsistentes» y «contradictorias» las declaraciones de la mujer, agregó que esta, tras personarse inicialmente, acabó renunciando a ejercer la acusación particular afirmando «no sentir temor» hacia el investigado y puso en duda los mecanismos que causaron las lesiones, planteando medidas menos gravosas que la prisión, como la pulsera de control telemático.

La Audiencia rechaza todos los alegatos y recuerda que, pese a la renuncia de la mujer, el Ministerio Fiscal sigue sosteniendo la acción penal y aún podría en el futuro, en atención a una reforma legal de 2022, revocarse la renuncia a la civil si se dan las circunstancias legales exigidas.