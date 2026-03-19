Luisa Sánchez insta al Concello a encargar el proyecto de ampliación de Tribuna para el Mundial 2030

La carrera para que la ciudad sea sede del Mundial de fútbol 2030 continúa. La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, urgió al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a encargar el proyecto constructivo para ampliar la grada de Tribuna del estadio de Balaídos después de que el regidor «admitiera el miércoles ante la prensa que ni siquiera ha contratado su elaboración».

La jefa de la oposición en el Concello de Vigo recordó que, según informó el propio regidor socialista, el Ayuntamiento solo dispone del anteproyecto incluido en la candidatura municipal, enviado a la RFEF en el año 2022. «Yo venía avisando de este escenario y ahora él mismo me da la razón. Esta revelación que hace en primera persona resulta alarmante», apuntó.

La dirigente popular alertó de que la situación actual implicaba que el gobierno local todavía tenía por delante un largo proceso para hacer realidad la ampliación de Tribuna. Aún debía contratar la redacción del proyecto, confeccionarlo y aprobarlo para, posteriormente, licitar la obra, adjudicarla y ejecutarla. «¿Cuánto tiempo va a durar todo esto? ¿Va a llegar a tiempo? Desde el Partido Popular de Vigo le instamos a presentar de forma inmediata un cronograma. Que explique cuál es la planificación prevista, si es que hay alguna», indicó.

La también portavoz municipal del Partido Popular de Vigo se preguntó «qué había estado haciendo el alcalde todo este tiempo, aparte de montar broncas diarias». «¿Había trabajado algo para ampliar Tribuna? ¿Y para adecuar los campos de entrenamiento a las exigencias de la FIFA?», cuestionó.

Luisa Sánchez recordó que el regidor socialista anunció hace seis meses que la ampliación de Tribuna ya estaba en marcha pero, a la vista de los acontecimientos, «queda claro que eso solo ocurría en su cabeza».

Colectores

La presidenta del PP de Vigo hizo alusión a la reubicación de los colectores de saneamiento situados en la explanada de Tribuna. «En las declaraciones efectuadas este miércoles, Caballero también reconocía que no había ningún proyecto aprobado para acometer una obra que él mismo calificó de «urgente» el pasado mes de octubre», apuntó el PP.

Apuntó que «la Diputación de Pontevedra le solicitó de manera oficial y por escrito ese proyecto para poder cofinanciarlo y, sin embargo, el Concello de Vigo no lo había enviado». «No ha remitido ni proyecto, ni presupuesto, ni cronograma de los trabajos. A pesar de que yo misma lo he pedido insistentemente», señaló Luisa Sánchez.

«Todo empantanado»

El PP lamenta que es «una situación que se agravaba teniendo en cuenta que el alcalde vigués llegó a asegurar que el Ayuntamiento pagaría toda la obra si era necesario». «Si no depende de terceras personas, ¿por qué tiene todo empantanado?», apuntó la portavoz municipal del PP.

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«Sospechábamos que a Caballero no le interesaba el Mundial, que solo se había valido de este asunto para atizar al Partido Popular. Y el tiempo nos estaba dando la razón. Ya dijo su teniente de alcalde que, para Vigo, el Mundial era un marrón», concluyó.