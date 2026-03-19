Las casas de los dos millones de euros en Vigo: un palacio, una planta de un emblemático edificio y accesos directos a la playa

En Vigo hay alrededor de 1.500 propiedades en venta. Las más baratas pueden encontrarse a partir de los 60.000 euros, pero son en realidad casas en ruinas que necesitan una reforma completa. El resto rondan lo 240.000 euros si se trata de un piso y superan los 400.000 si lo que se busca es una casa. Según los datos de febrero de Idealista, el precio del metro cuadrado ya ronda los 2.400 euros en la ciudad.

También depende de la zona. El Centro, Alcabre y Navia y Coruxo son las zonas más caras, siendo Cabo Estai la «milla de oro». Mientras, en Cabral y Candeán u otras zonas de parroquias periféricas los costes disminuyen.

En la élite de las viviendas se encuentran chalets y pisos lujosos, con peculiaridades arquitectónicas o elementos privilegiados, como accesos privados a la playa. Varios llevan más de un año a la venta y no logran despertar el interés de compradores o inversores.

Los de los dos millones

Hay una decena de chalets que superan los dos millones de euros, aunque hasta 70 pueden clasificarse como «lujosos». Son las propiedades más caras de la ciudad. La número uno en este momento es una vivienda de 2.800.000 euros, con 764 metros cuadrados y cinco habitaciones. Se trata de una propiedad de estilo palaciego y se ubica en San Miguel de Oia. Tiene jardín, piscina e incluso una sala de cine.

La siguiente propiedad cuesta 300.000 euros menos y se trata de un piso entero de un emblemático edificio de la calle Arenal. Son 637 metros cuadrados de la Casa Prudencio Nandín, en Plaza de Compostela 14. El inmueble fue proyectado por Jenaro de la Fuente en 1892. Es un edificio ecléctico y muy ornamentado: grandes relieves, equilibrado ritmo en sus huecos, resalte de los recercados y columnas pareadas con pilastras, entre otros elementos.

Por un precio muy similar se ofrece una casa en la calle Arquitecto Antonio Cominges, en Canido. Se ubica en una parcela de 900 metros cuadrados, justo encima de la playa de Fuchiños. Pese a la elevada cantidad que se pide, necesita alguna reforma. En la misma calle hay otra propiedad que baja hasta los 1.998.000 euros y cuenta con acceso directo al arenal.

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También en esa manzana hay otras tres casas de dos millones de euros, una de ellas de estilo neoclásico, con fachada de piedra y grandes ventanales.