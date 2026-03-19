El BNG exige al Gobierno «medidas urgentes» para desbloquear la reforma del IEO de Vigo: «Es inaceptable»

El BNG ha reclamado al Gobierno central «explicaciones y medidas urgentes» ante el bloqueo de la reforma del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO-CSIC), unas obras que siguen sin materializarse, como divulgó FARO. La senadora Carme da Silva ha registrado iniciativas en las Cortes para pedir que se agilicen de inmediato tanto la rehabilitación del edificio principal como la construcción de la nueva planta de cultivos.

Da Silva recuerda que el centro, dependiente del Ministerio de Ciencia y Universidades, arrastra un grave deterioro estructural en sus instalaciones de Cabo Estai, en funcionamiento desde 1986. La senadora subraya además el valor estratégico del complejo, al que define como «una infraestructura científica de referencia internacional por su labor investigadora en oceanografía y recursos pesqueros».

La representante del BNG censura la falta de avances reales y acusa al Ejecutivo de prolongar una situación insostenible. «Estamos ante un caso evidente de abandono por parte del Gobierno, que lleva años encadenando estudios, anuncios y licitaciones sin que las obras se inicien realmente», afirma. En la misma línea, advierte de que «en pleno 2026 seguimos exactamente en el mismo punto: sin obras iniciadas y con unas instalaciones en estado lamentable. Es absolutamente inaceptable».

Desde Vigo, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha vinculado esta demora con una supuesta falta de compromiso del Ejecutivo con la ciudad y con Galicia. «Este retraso prolongado es una muestra más del desinterés del Gobierno por infraestructuras estratégicas para Vigo y para Galicia», asegura. Igrexas recuerda, como también ha enfatizado este periódico, que la demolición de la nave de cultivos cuenta con autorización municipal desde octubre de 2025 y reclama un calendario claro para ejecutar y finalizar la reforma. «El Gobierno debe dejar de dilatar el proceso y poner en marcha, sin más demoras, las obras», sentencia.

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El complejo lleva con la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) suspendida desde 2014, el edificio principal sufre «daños graves y severos» en los anclajes de la fachada y la nave de cultivos —o módulo de experiencias biológicas— es «insegura» y obliga a utilizar casco desde el mes de octubre de 2022. «Caen cascotes y todo huele a formol», ha denunciado la plantilla.