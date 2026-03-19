Los artesanos se forman en Vigo en cerámica para gastronomía
Una docena de titulares de talleres de Artesanía de Galicia participan en un curso que impulsa la Xunta
Cerámica utilitaria para la gastronomía. Es el tema del nuevo taller de formación especializada para profesionales del sector artesano impulsado por la Xunta de Galicia. La gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, se acercó a Vigo para comprobar el desarrollo del curso sobre engobes de alta temperatura para la decoración de vajillas que imparte la ceramista Ana Felipe hasta el sábado en el taller de Carlos San Claudio.
Informa la Xunta que, en esta iniciativa, participan 12 titulares de talleres de Artesanía de Galicia especializados en la cerámica, la mayoría de los cuales ya fueron alumnos del curso sobre vidriados no tóxicos de alta temperatura para vajillas, a cargo de la misma docente.
El objetivo en este caso es profundizar en la versatilidad de los engobes, en su preparación, en sus características, en las posibilidades de aplicación, en las ventajas de la decoración bajo cubierta para vajillas (aplicación en húmedo seco y bizcocho) y en los vidriados de alta temperatura más adecuados para estos acabados y con finalidad utilitaria.
Esta formación está impartida por Ana Felipe Royo, artista plástica con una dilatada trayectoria vinculada a la cerámica y al grabado, y que cuenta con una amplia experiencia en la investigación y en la docencia. Ha trabajado en la recuperación de algunas técnicas decorativas cerámicas e investigado sobre las posibilidades y la aplicación para la plástica actual de técnicas como el «reflejo metálico» y vidriados de baldosas de tradición árabe, la cocción del Rakú, la decoración a pincel y los métodos de formulación y estudio de otros vidriados cerámicos.
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