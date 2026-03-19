El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada

La Xunta de Galicia anunció este martes su voluntad de crear un «fondo» común con diputaciones y concellos que permitiera atraer nuevas aerolíneas y rutas a los aeropuertos de la comunidad. La decisión llegaba después de varias cancelaciones de conexiones en los aeropuertos de Vigo y A Coruña pero, especialmente tras el desplome de casi el 30% en el de Santiago por el cierre de la base de Ryanair. Sin embargo, este cambio de discurso podría llegar tarde debido a que ya ha habido quien a puesto el dinero antes para afianzar su conectividad

Es el caso del aeropuerto de Oporto, que más allá de su innegable tirón como segunda área metropolitana de todo un país, sigue sumando rutas «regaladas» por parte de otras administraciones. La gran mayoría de ellas son de España, país donde acaba de confirmar su 15º destino. Desde el próximo 3 de noviembre estará conectado de forma directa con Granada. La ciudad andaluza dispondrá de dos vuelos semanales (martes y viernes) hasta finales de 2027 gracias a un contrato negociado sin publicidad de la Diputación de Granada en la que se embolsará 665.000 euros.

Sin embargo, no es la única que ha llegado de regalo al Francisco Sá Carneiro. El primero fue el vuelo de Ryanair a Castellón, estrenado en 2023 y ya asentado en la parrilla durante toda la temporada de verano gracias a una subvención de unos 40 euros por pasajero, el triple que lo que gastaba Vigo en la de Londres-Stansted.

Hasta tres contratos desde el noroeste

Después llegaría el invernal de León que tenía como objetivo llevar turistas a las estaciones de esquí de la provincia. El pasado invierno debutó con una ocupación cercana al 50% y 800 viajeros, mientras que este año entre el 21 de enero y el 23 de febrero la cifra se redujo a la mitad. Todo ello en un paquete de rutas por 2,5 millones de euros anuales frente a los 625.000 que empleaba el Concello de Vigo hasta el pasado año.

Un año antes fue Santander quien trató de quedar conectada con el litoral atlántico peninsular, buscando una alternativa al vuelo de Vigo operado por Air Nostrum. Sin embargo el concurso quedó desierto al retirarse Ryanair, que consideró los 345.000 euros una cifra insuficiente. Quien finalmente logró alzarse con el gato al agua fue el Principado de Asturias, quien se ha convertido en la principal pagadora de aerolíneas a nivel autonómico en nuestro país. Con un presupuesto anual que ronda los 10 millones de euros, el ejecutivo regional ha logrado el sorpasso al aeropuerto de Santiago en viajeros y se sitúa líder del noroeste. De hecho, el 29 de marzo estrenará conexión con el Francisco Sá Carneiro gracias a Volotea, quien volará todos los miércoles y domingos durante los próximos tres años.

Oporto alcanza así los 15 destinos en España con vuelos regulares este año. Además de los Madrid o Barcelona -con un millón y 700.000 viajeros cada una- se consolida como la mejor opción para viajar a Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla. A ellos se añaden Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca y Gran Canaria en temporada estival, mientras que Tenerife-Norte aguanta de forma anual. Eso sí, sin descuento del 75% para residentes, por lo que Binter a través de Vigo resulta más atractivo. Completan la oferta las ya citadas de Asturias, León, Granada y Castellón con subsidios.

«Seguimos dando pasos firmes para mejorar nuestra conectividad, y este nuevo vuelo con Oporto supone un avance muy importante porque nos permite abrir Granada, por primera vez, a una conexión directa con Portugal», destacó el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez. Esta ruta subvencionada se une a la de Nantes y Santander, ambas operadas por Volotea.

El fundador de Volotea, Carlos Muñoz, (centro) y el director general de Estrategia de la compañía, Gabriel Schmilovich (izquierda), junto a Marifrán Carazo, Francisco Rodríguez y Marta Nievas / G. H. / Diputación de Granada

Apuesta por Andalucía

Volotea se define como «la aerolínea de las pequeñas y medianas ciudades de Europa» y con La aerolínea opera de forma continuada en Granada desde 2020 y ha transportado más de 105.000 pasajeros desde este aeropuerto, consolidando su presencia en la provincia.

Una ruta que, como añadió el director de operaciones Gabriel Schmilovich, «refuerza nuestra presencia en Granada y nuestra apuesta por Andalucía, donde también operamos en Málaga, Sevilla y Jerez. De cara a 2026, Volotea ofrecerá en Andalucía más de 1,1 millones de asientos, lo que supone un incremento del 28 % respecto a 2025 y del 186 % frente a 2019. Seguimos comprometidos con contribuir al desarrollo económico y turístico de la región y no descartamos ampliar nuestra oferta con nuevas rutas desde Granada en el futuro». Todo ello pese a cesar la conexión con A Coruña desde Málaga al finalizar el contrato con el ayuntamiento herculino. Y es que sin dinero de por medio, ese compromiso se complica.