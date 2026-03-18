Xunta y Diputación ponen fecha a la licitación de la reforma del Fraga

El conselleiro de Cultura, José López Campos, confirmó que ya está presentada la redacción del proyecto básico de la continuación de las obras de reforma del teatro-cine Fraga por parte del equipo del arquitecto César Portela, a quien se le adjudicó este cometido por ser el propietario intelectual de la rehabilitación iniciada hace años y director de las actuaciones ya ejecutadas en el inmueble.

«Estase ultimando o proxecto de execución, que se prevé presentar no vindeiro mes de abril», puntualizó López Campos antes de afirmar que «o obxectivo é licitar as obras no primeiro semestre deste 2026», antes del verano. Se espera que este trámite «se resolva antes de que remate o ano ou a principios do que vén», adelantó.

Además de estos trámites para avanzar en la recuperación del inmueble, el responsable de Cultura de la Xunta también informó de que ya se ha inventariado el material patrimonial del interior del Fraga, que fue trasladado por ambas administraciones a un almacén en O Porriño «co obxecto de proceder á súa restauración e integralos de novo no inmoble».

Escenario y platea del anfiteatro del Fraga / Pablo Hernández Gamarra

Entre estos bienes, se encuentra el órgano de cine, «único existente en España para acompañar as proxeccións e que vai volver a súa casa nas mellores condicións como alma e testemuña viva da súa historia», aseveró.

La recuperación que proyectan la Xunta y la Deputación de Pontevedra del Cine Fraga pasa por transformarlo en un espacio arquitectónico que permita desarrollar una programación cultural a la altura de las necesidades de los vecinos de Vigo y del resto de Galicia. Con este objetivo, se convertirá este edificio emblemático de 7.000 metros cuadrados «nun espazo escénico, musical, audiovisual e literario de referencia no noroeste peninsular».

Para ello, recordaron, ya se cuenta con unas líneas estratégicas definidas y un plan de usos perfilado. En este sentido, volvieron a agradecer el papel de las aportaciones hechas por la ciudadanía a través de la campaña, presencial y virtual, «O mellor espazo busca o mellor contido».

Visita al edificio

El presidente de la Diputación, Luis López, y el conselleiro, acompañados por la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitaron el edificio y destacaron la expectación que está generando en la ciudad de Vigo el proyecto de reapertura del Fraga, que están impulsando conjuntamente la entidad local y la autonómica.

«Desde a apertura do Cine Fraga en outubro do 2025 ás visitas do público, foron preto de 1.800 as persoas que percorreron as instalacións deste histórico edificio e contamos xa con outras 710 persoas con reserva agardando para completar a visita», explicó el mandatario provincial.

«Cumprimos coa palabra dada de recuperar este espazo emblemático para todos os vigueses e galegos e tamén estamos a cumprir cos trámites e prazos para transformalo nun espazo cultural de primeiro nivel e epicentro cultural do noroeste peninsular», destacaron ambos representantes institucionales.

«Sobresae o enorme interese que está a captar entre os colectivos, tanto veciñais como culturais. Neste tempo, son máis de 30 as asociacións ou centros educativos que concertaron unha visita, 24 xa a fixeron e 8 farana proximamente. Ademais, algunhas das visitas que pasaron por aquí fixéronnos especial ilusión, como o porteiro do cine en 1986 ou os bisnetos de Isaac Fraga», reconoció el mandatario provincial, quien sostiene que «a resposta da cidade está a corroborar que foi un acerto por parte da Xunta de Galicia e a Deputación».