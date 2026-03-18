Vigo tendrá nuevo juez decano por el ascenso de Germán Serrano al TSXG

La Ciudad de la Justicia afrontará en los próximos meses un cambio de calado. Germán Serrano Espinosa, el presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, nueva denominación a raíz de la reforma judicial del antiguo cargo de juez decano, dejará la sede judicial olívica con motivo de su ascenso a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en A Coruña. Su designación en esta plaza todavía es provisional y está pendiente de su aprobación definitiva por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su posterior publicación en el BOE, pero Serrano ya ha comenzado a recibir las primeras felicitaciones por el futuro destino, que supondrá en unos meses su cese como magistrado en Vigo y como máximo responsable de los jueces de este ciudad, cargo que ha desempeñado durante 17 años a lo largo de cuatro mandatos.

Natural de Granada y de 52 años de edad, Germán Serrano llegó a Vigo en 2003 con motivo de su ascenso a magistrado tras un primer destino en 1999 como juez en Baena (Córdoba). Desde el primer día fue titular del Juzgado de lo Social número 2, hoy integrado en la Sección de lo Social del nuevo Tribunal de Instancia que echó a andar en enero y cuya plaza continúa ocupando. En 2009 se convirtió en el juez decano, puesto que revalidó en tres ocasiones más, la última en julio de 2022, y que continúa desempeñando en la actualidad, aunque desde enero con la nueva denominación de presidente de Tribunal de Instancia.

La misma jurisdicción

Esta misma semana se conoció la resolución provisional del último concurso de traslados convocado por el Poder Judicial. Las fuentes consultadas señalan que todavía transcurrirán entre dos y tres meses hasta que esas plazas se aprueben de forma definitiva y se publiquen en el BOE, pero una vez salgan en dicho boletín, Serrano cesará al día siguiente como juez en Vigo, donde llevaba más de dos décadas, para integrarse en la Sala de lo Social del TSXG.

Continuará así en la jurisdicción laboral en la que ha estado durante casi toda su trayectoria profesional y se irá además a un destino que no le es desconocido, ya que durante años ha compatibilizado su juzgado vigués, el decanato y la Sala de Gobierno del TSXG con las comisiones de servicio que ha desempeñado en la sala a la que en unos meses se trasladará ya como titular de pleno derecho.

Su nuevo centro de trabajo estará en A Coruña, pero Serrano seguirá viviendo en Vigo. Su marcha de los juzgados olívicos supondrá también su cese como presidente del Tribunal de Instancia. Cuando esto ocurra el cargo, tal y como señala la ley, será ocupado de forma provisional por el presidente de la Sección Civil, Manuel Ángel Pereira, a la espera de que se convoquen elecciones para designar a quien suceda al magistrado granadino como nuevo representante de los jueces vigueses.

Durante los mandatos de Germán Serrano ha habido varios hitos: el traslado desde la calle Lalín a la Ciudad de la Justicia de Pizarro o la actual reorganización derivada de la creación del Tribunal de Instancia y la gran oficina judicial que lleva aparejada. Como juez decano también afrontó la gestión de la nueva dinámica de trabajo a la que obligó el COVID-19 y la parálisis derivada de la larga huelga de funcionarios judiciales de 2018.

Nuevo juez de Violencia sobre la Mujer

En el listado provisional de nuevas plazas también está la del segundo magistrado de Violencia sobre la Mujer de Vigo, Juan Laborda Rodríguez, actualmente destinado en Ponteareas.