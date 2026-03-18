Vigo busca aliados en Países Bajos: reunión con el embajador para explorar proyectos comunes
El diplomático Roel Nieuwenkamp, en el cargo desde 2022, aborda con el alcalde posibles líneas de trabajo y colaboración
El alcalde de Vigo mantuvo un encuentro institucional en el Concello con el embajador del Reino de los Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, con el objetivo de explorar futuras líneas de cooperación en ámbitos de interés compartido. En la reunión también participó el cónsul honorario en Galicia y Asturias, Eugenio González de Haz Díaz-Castroverde.
Según trasladó el gobierno municipal, ambas partes pusieron sobre la mesa posibles espacios de colaboración y subrayaron similitudes entre Vigo y el país neerlandés en cuestiones como la «proyección internacional», el desarrollo económico y la apuesta por la innovación. El encuentro se enmarca en la agenda de contactos institucionales del Concello para reforzar la visibilidad exterior de la ciudad y detectar oportunidades de cooperación en sectores estratégicos.
La reunión sirvió asimismo para contextualizar el papel de Vigo como polo industrial y logístico del noroeste, con una economía abierta al exterior y un ecosistema que combina industria, servicios avanzados y conocimiento. En esa línea, el Concello remarcó el interés de seguir construyendo puentes con países punteros en innovación y en modelos de desarrollo vinculados a la internacionalización.
Por su parte, el embajador Roel Nieuwenkamp, en el cargo desde 2022, cuenta con una trayectoria vinculada tanto al ámbito diplomático como al económico. Antes de su etapa en España, desempeñó responsabilidades en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ejerció como embajador en Argentina, un perfil que el Concello considera especialmente alineado con los temas abordados en Vigo.
El gobierno local no concretó proyectos cerrados, pero sí situó el encuentro como un primer paso para identificar áreas de cooperación y seguir avanzando en contactos institucionales que refuercen el posicionamiento exterior de la ciudad.
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