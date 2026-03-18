Tomiño rinde homenaje a Aida Fernández Ríos, científica gallega de referencia en el estudio de los océanos
La oceanógrafa Aida Fernández Ríos, que comenzó como auxiliar de laboratorio en el IIM, llegó a ser directora del centro y sus estudios sobre la acidificación oceánica son referencia en España
R.V.
La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) eligió a la oceanógrafa Aida Fernández Ríos (Vigo, 1947–Moaña, 2015) como «Científica Galega do Ano». Fue una investigadora de referencia internacional en el estudio de los océanos, labor que ejerció desde el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (IIM-CSIC). El Concello de Tomiño, donde residía, le rinde homenaje hoy en el Espazo Isaura Gómez, dentro de las actividades organizadas dentro del Mes da Muller, en concreto en el programa «Mulleres Referentes na Ciencia».
Abrirán el acto la alcaldesa de Tomiño, Sandra González; el presidente de la RAGC, Juan Lema; y la responsable de la Unidad de Cultura Científica del IIM-CSIC, Luisa Martínez. Y participarán varios profesionales con los que Aida estuvo relacionada a lo largo de su trayectoria: Carmen González Sotelo, delegada del CSIC en Galicia; José Luís Garrido, investigador del IIM y vicedirector del centro cuando la homenajeada ejercía como su primera directora, labor que ejerció entre 2006 y 2011; Fiz Fernández, también investigador del IIM y académico de la RAGC; y Noelia Fajar, doctora en Química a la que Aida le dirigió la tesis y que actualmente también trabaja en el IIM.
José Luís Garrido, que, además de trabajar durante tres décadas con Aida Fernández Ríos, mantuvo con ella una relación muy estrecha destaca lo que el llama «el efecto Aida». «Tiña un carisma extraordinario e un encanto persoal tremendo, era unha persoa moi alegre, os que a coñecían quedaban fascinados con ela. Co seu sorriso engaiolaba a todo o mundo», recuerda.
«Aida representaba a alegría que hai na ciencia, xa que transmitía moito entusiamo polo seu traballo. Era unha científica de primeiro nivel. A Real Academia Galega de Ciencias non puido elixir mellor Científica Galega do Ano», celebra.
De auxiliar de laboratorio a directora del IIM
El investigador del IIM subraya que la oceanógrafa gallega fue un ejemplo de cómo la constancia y el conocimiento llevan a la consecución de metas profesionales. «Ela entrou no Instituto como auxiliar de laboratorio limpando tubos de ensaio e acabou converténdose en profesora de investigación e en directora do centro. Foi das primeiras en moitos aspectos. Así, a bordo de buques oceanográficos foi moitas veces xefa de campaña, estando á fronte de equipos científicos e de tripulacións formadas integramente por homes», añade.
Respecto a su contribución científica, señala que su trabajo ayudó a comprender mejor los efectos del cambio climático en el océano. «En relación ao estudo da acidificación oceánica, non hai ninguén en España que teña feito unha achega tan relevante», asegura. Y recuerda que un artículo de Aida publicado en la prestigiosa revista científica Science sobre la evaluación de los niveles de CO2 en el océano debido a la acción humana fue el más relevante del IIM y uno de los más citados de la ciencia en Galicia. «Comprender o que está a suceder no océano como consecuencia do cambio climático é fundamental e a contribución de Aida foi transcendental», concluye.
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