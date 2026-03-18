Temor en Vigo por el octavo juzgado instructor ante la marcha de otra magistrada

Junto al ascenso de Germán Serrano y el nuevo juez de Violencia sobre la Mujer de Vigo, en el listado provisional está también la concesión de plaza en la Sección de lo Penal de Madrid a una jueza instructora viguesa, María del Carmen García Campos, que lleva desde 2009 en la ciudad y que a lo largo de su trayectoria asumió importantes asuntos, como el caso Déborah en Tui o la Operación Patos o el caso Bautista ya al frente de Instrucción 7 de Vigo.

Su marcha ha levantado todas las alertas, ya que una vez su plaza quede vacante, ésta, en principio, debería ser cubierta por el magistrado del antiguo Instrucción 8, que ahora se mantiene como octavo juez de Instrucción, pero como refuerzo ya que ese juzgado fue eliminado por el Ministerio de Justicia y, aunque se ha vuelto a anunciar la creación del mismo, esto todavía no se ha oficializado.

«La plaza 8 por definición no existe, es un refuerzo transitorio, está en un limbo, así que si el juez que hace esa labor se tiene que ir a la 7, hay un riesgo serio de que desaparezca la 8, con lo que esto supone dada la gran carga de trabajo que existe», advierten.