Temor en Vigo por el octavo juzgado instructor ante la marcha de otra magistrada
La magistrada Carmen García Campos, que llevó casos como el de Déborah o la Patos, se trasladará a Madrid
Junto al ascenso de Germán Serrano y el nuevo juez de Violencia sobre la Mujer de Vigo, en el listado provisional está también la concesión de plaza en la Sección de lo Penal de Madrid a una jueza instructora viguesa, María del Carmen García Campos, que lleva desde 2009 en la ciudad y que a lo largo de su trayectoria asumió importantes asuntos, como el caso Déborah en Tui o la Operación Patos o el caso Bautista ya al frente de Instrucción 7 de Vigo.
Su marcha ha levantado todas las alertas, ya que una vez su plaza quede vacante, ésta, en principio, debería ser cubierta por el magistrado del antiguo Instrucción 8, que ahora se mantiene como octavo juez de Instrucción, pero como refuerzo ya que ese juzgado fue eliminado por el Ministerio de Justicia y, aunque se ha vuelto a anunciar la creación del mismo, esto todavía no se ha oficializado.
«La plaza 8 por definición no existe, es un refuerzo transitorio, está en un limbo, así que si el juez que hace esa labor se tiene que ir a la 7, hay un riesgo serio de que desaparezca la 8, con lo que esto supone dada la gran carga de trabajo que existe», advierten.
Suscríbete para seguir leyendo
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica: «Se nos va una leyenda»
- La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
- El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años