Y el sol también celebró San Pepe en Vigo

Las rachas de lluvia y viento enviadas por la borrasca Martinho obligaron a cancelar la fiesta de San Pepe en 2025 y, aunque la edición de este año arrancó nublada y con algo de agua, los universitarios vigueses pudieron recuperar con muchas ganas e incluso sol una de las celebraciones estudiantiles más importantes de Galicia.

Desde las doce del mediodía, la explanada de la Escuela de Industriales en el campus de As Lagoas-Marcosende, cerrada para garantizar la seguridad, se fue llenando de centenares de asistentes dispuestos a disfrutar de la celebración. La organización dispuso para ellos una zona de barra y varios foodtrucks.

Asistentes a la fiesta estudiantil en el campus vigués. / Jose Lores

A lo largo de la tarde, varios djs subieron al escenario para amenizar la fiesta y también se reveló el nombre de los estudiantes elegidos por sorteo tras fotografiarse con la mascota de este año, un unicornio rosa que recorrió el campus en los días previos. Ya por la noche, la celebración continuará en distintos locales de la ciudad.