¿Cuáles son las rutas con más potencial que Aena ha detectado para el aeropuerto de Vigo?: las favoritas para ser pagadas por Xunta y Concello

Fumata blanca para la conectividad aérea de Galicia. El cambio de postura de la Xunta sobre la financiación de aerolíneas y rutas desde los tres aeropuertos de la comunidad abre una ventana a que Peinador, Lavacolla y Alvedro puedan volver a competir con Asturias y Santander, donde sus ejecutivos autonómicos dedican entre 6 y 10 millones de euros anuales a estas actividades. Este «fondo» común con diputaciones y ayuntamientos llegaría a las puertas de un nuevo año Xacobeo y justo cuando Santiago acusa caídas del 30% en su tráfico.

La medida fue anunciada después de la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia celebrada este martes en la capital gallega. De la primera del mes de noviembre salió un informe que ponía cifras al potencial real del aeropuerto de Vigo: tenía más de medio millón de viajeros en conexiones sin cubrir y que consideraba viables con ayudas. Para el caso olívico hacía una selección de 15, aunque a nivel gallego las aumentaba a más de 60 en total.

Londres como favorita

En este ranking figuran seis ciudades internacionales y otras ocho en España, estando a la cabeza el curioso caso de Londres. Pese a batir su récord histórico durante los últimos tres años (48.493 usuarios en 2025) el fin del contrato con Ryanair supuso su adiós el 4 de enero. Acto seguido, Abel Caballero lanzó una oferta a Diputación y Xunta para financiar a partes iguales su regreso. El 19 de febrero iba más allá y garantizaba su retorno al estar «muy cerca de cerrarlo», aunque no dio detalles de qué compañía o aeropuerto sería el elegido.

El que era el único vuelo internacional desde el aeródromo vigués generó más de 620.000 búsquedas en Skyscanner y según los datos de geolocalización del gestor hubo 86.557 desplazamientos entre ambas ciudades en el último año, lo que constata un flujo ya consolidado a pesar del portazo de la compañía de bajo coste a seguir operándola. De todos ellos, 5.461 fueron con alguna escala y 10.785 a través de Oporto.

El Francisco Sá Carneiro se erige como la otra gran puerta de entrada al sur de Galicia al canalizar hasta la mitad del tráfico internacional a la misma. En los casos de Milán y Ámsterdam logran hasta el 68% de los más de 32.000 viajes entre ciudades cada año, mientras que en Roma la cifra se dispara al 81% en los 31.000 itinerarios. En cuanto a los pasajeros en conexión, mayoritariamente en Barajas, sobresalen París (14.283 viajeros con escala, la mitad del total) y Bruselas, donde registran hasta 6.482 usuarios en el que los organismos comunitarios tienen un gran peso.

En cualquier caso, el número de usuarios que opta por Oporto para conectarse con estas seis grandes terminales europeas y el resto del mundo (103.271) duplica al que lo hace a través de una escala intermedia, con 49.174 ejemplos en un solo ejercicio. Diferente es la situación del mercado nacional dentro de la propia red de Aena.

En ella el gestor apuesta por reforzar las rutas ya existentes —Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife— además de recuperar las que hubo en el pasado. En ellas sobresalen Málaga y Valencia con 48.000 viajes anuales cada una al año, siendo entre el 15 y el 20% con una escala intermedia o a través de Oporto. También aparecen Sevilla (casi 40.000 desplazamientos), Alicante (32.260) o en menor medida Jerez (18.048) y Murcia (16.744), inéditos como vuelos regulares en las últimas décadas.

Clásicos a recuperar

Más singular es el caso de Palma de Mallorca, que como el Guadiana aparece y desaparece en la parrilla de salidas de Peinador con el paso de los meses. La ruta operada por Air Nostrum logró 18.819 el pasado ejercicio, cerca de los 20.184 logrados como récord en 2006. Esta cifra supone una pequeña parte del mercado real, ya que el número de consultas por precios superan las 220.000 y los viajeros registrados a partir de los teléfonos móviles rondan los 65.000 cada año.

Un avión de Air Nostrum que cubría la ruta entre Vigo y Valencia en el aeropuerto de Peinador en abril de 2025. / Marta G. Brea

A su vez, otros 11.300 utilizan alguna escala intermedia para viajar de Mallorca a las Rías Baixas, por lo que debería haber una demanda sostenida para que la ruta se consolide de forma anual. En total son más de 2,2 millones de búsquedas de vuelos en Skyscanner repartidas de forma casi igual entre destinos extranjeros y domésticos. En estos últimos sobresale Bilbao, ruta desaparecida hace poco más de un año tras operarla Air Nostrum durante tres décadas «a mercado».

En total más de 208.000 consultas para una conexión que dejó en 2006 su récord en 30.000 viajeros, aunque en la actualidad los desplazamientos entre ambas urbes se reducen a la mitad. El citado documento apunta solamente a 14 rutas entre las que no se incluyen otros destinos operados en el pasado como Ibiza, Menorca, Fuerteventura, Dublín, Lisboa o Bolonia. En cualquier caso estas conexiones añadirían al menos medio millón de viajeros más que lo situarían más cerca de su capacidad límite (2 millones anuales) que de las cifras actuales, donde se encuentra estabilizado alrededor de los 1,1 millones.

Las aerolíneas elegidas

En el documento presentado por el organismo semipúblico citaban hasta diez aerolíneas a las que «plantear las rutas» propuestas al . Algunas de ellas son viejas conocidas en Peinador como Air France a París, Vueling a Londres y Mallorca o Volotea a Sevilla. Esta última sería la mejor colocada para regresar a Vigo, donde estuvo a punto de establecer su principal base hace diez años. Ocho de las catorce rutas propuestas -principalmente las nacionales- podrían ser operadas por la empresa gestionada por los fundadores de Vueling.

También señalan a otras inauditas en la terminal olívica como ITA, KLM y Brussels Airlines a sus respectivos hubs de Fiumicino, Schipol y Zaventem. Esta opción parece más complicada ya que la italiana sólo está presente en Madrid, Barcelona y los archipiélagos, mientras que la neerlandesa debutará este verano en Santiago y Asturias. La belga, por ahora, se limita a Málaga, Bilbao o Alicante.

El pulso entre Wizz Air y Ryanair

En cualquier caso, en el listado sobresale con luz propia el nombre de Wizz Air. La low cost húngara se encuentra en plena expansión en España ante el repliegue de Ryanair y cubriría «destinos en sus bases operativas» de países como Italia o el este de Europa. Actualmente en nuestro país cuenta con más de 120 rutas, una cifra que ha crecido de forma casi exponencial en los últimos meses. De hecho ya opera en terminales con tráfico similar o menor al de Vigo como Santander, Zaragoza o Castellón, aunque casi siempre con contratos públicos de por medio.

«Aunque seguimos explorando nuevas oportunidades en España, en esta fase no podemos ofrecer más detalles sobre los próximos anuncios», relató a FARO un portavoz oficial de la compañía este otoño ante su posible desembarco en Galicia. En el aeropuerto de Oporto ya están presentes desde hace una década, conectando Varsovia y Katowice (Polonia), Bucarest y Roma con el Francisco Sá Carneiro.