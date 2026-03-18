Renfe traslada durante un mes a Urzáiz los Regionales a Santiago y A Coruña por obras en la línea Vigo-Ourense

Las obras de modernización que Adif ejecuta en la «Línea del Miño» (Vigo-Ourense) volverán a notarse en el servicio ferroviario con origen y destino Vigo Guixar. Renfe anunció que, a partir del 7 de abril, aplicará modificaciones temporales y un «plan alternativo de transporte» debido a actuaciones «incompatibles con el tráfico ferroviario» en distintos puntos de la infraestructura.

Según la operadora, los trabajos afectan en concreto a los trayectos Vigo Guixar–Redondela y Redondela–Guillarei, lo que obliga a interrumpir la circulación en determinados tramos. La alteración se trasladará a varias relaciones habituales desde la ciudad: Santiago de Compostela/A Coruña, Ourense/Ponferrada y Porto Campanhã, en ambos sentidos. Renfe advierte, además, de que también podrían verse afectados los últimos servicios del día previo al inicio de las obras.

El impacto será distinto según la línea. Durante un mes, los trenes con destino u origen Santiago de Compostela o A Coruña cambiarán su estación de salida y llegada en Vigo: pasarán a operar desde Vigo Urzáiz. Además, por el nuevo itinerario, realizarán parada en Redondela AV en lugar de hacerlo en Redondela y Redondela Picota.

Más prolongada será la afectación en los servicios que circulan por la línea del Miño hacia el interior y hacia Portugal. Los Regionales con origen/destino Ourense/Ponferrada y los Intercity que enlazan Vigo con Portugal efectuarán parte del recorrido por carretera: en el primer caso, entre Vigo Guixar y Guillarei; y en el segundo, entre Vigo Guixar y Valença do Minho. Esta modificación, precisa Renfe, se extenderá aproximadamente un año, hasta la finalización de las obras de Adif.

La compañía señala que estas adaptaciones pueden implicar leves diferencias en horarios de salida y llegada y también en paradas intermedias, por lo que recomienda consultar los horarios con antelación. Para facilitar la gestión a los viajeros, Renfe activa cambios y anulaciones sin coste para todos los trenes afectados.

Los billetes y la información actualizada están disponibles en los canales habituales: taquillas, máquinas de autoventa, App Renfe, el teléfono 912 320 320 y renfe.com.