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El PP de Vigo denuncia el «deterioro alarmante» de los parques infantiles y exige soluciones a Caballero

Luisa Sánchez, del PP de Vigo, denuncia que el plan municipal para renovar 66 parques infantiles, anunciado en 2025, no se ha licitado, mientras las áreas recreativas se deterioran

Luisa Sánchez y Miguel Martín, en uno de los parques con desperfectos.

Luisa Sánchez y Miguel Martín, en uno de los parques con desperfectos. / FdV

Carlos Ponce

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, instó esta mañana al alcalde, Abel Caballero, a poner en marcha el plan de mejora de 66 parques infantiles anunciado en septiembre de 2025 y cuya ejecución, prevista para esta primavera, «ni siquiera se ha licitado».

La dirigente popular critica que el proyecto sigue en fase previa desde diciembre y denuncia la falta de avances, mientras «decenas» de áreas recreativas presentan un estado de abandono. A esta situación se suma que el nuevo contrato de mantenimiento, adjudicado por 9,3 millones de euros a FCC durante cinco años, aún no ha entrado en vigor.

Sánchez advierte de un «deterioro alarmante» en los parques, con juegos rotos, óxido, falta de caucho y problemas de limpieza, lo que, asegura, compromete la seguridad infantil. Como ejemplo, cita los juegos de agua de Navia, cerrados desde hace meses por falta de mantenimiento.

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La portavoz municipal del PP también apunta a la existencia de instalaciones precintadas y a un aumento de quejas vecinales, criticando la falta de respuesta municipal. Por ello, reclama «agilidad» al gobierno local para garantizar espacios seguros «durante todo el año».

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