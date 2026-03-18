El PP de Vigo denuncia el «deterioro alarmante» de los parques infantiles y exige soluciones a Caballero

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, instó esta mañana al alcalde, Abel Caballero, a poner en marcha el plan de mejora de 66 parques infantiles anunciado en septiembre de 2025 y cuya ejecución, prevista para esta primavera, «ni siquiera se ha licitado».

La dirigente popular critica que el proyecto sigue en fase previa desde diciembre y denuncia la falta de avances, mientras «decenas» de áreas recreativas presentan un estado de abandono. A esta situación se suma que el nuevo contrato de mantenimiento, adjudicado por 9,3 millones de euros a FCC durante cinco años, aún no ha entrado en vigor.

Sánchez advierte de un «deterioro alarmante» en los parques, con juegos rotos, óxido, falta de caucho y problemas de limpieza, lo que, asegura, compromete la seguridad infantil. Como ejemplo, cita los juegos de agua de Navia, cerrados desde hace meses por falta de mantenimiento.

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La portavoz municipal del PP también apunta a la existencia de instalaciones precintadas y a un aumento de quejas vecinales, criticando la falta de respuesta municipal. Por ello, reclama «agilidad» al gobierno local para garantizar espacios seguros «durante todo el año».