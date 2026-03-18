Ana Pontón denuncia los techos de cristal en la ciencia tras visitar el centro Cinbio de la Universidade de Vigo
«María Mayán é un exemplo para moitas mulleres de que hai unha capacidade enorme», destacó
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, destacó el papel fundamental de las mujeres en la ciencia y denunció los techos de cristal que aún existen en este ámbito de actuación. Lo hizo tras visitar el centro de investigación Cinbio de la Universidade de Vigo, donde se reunió con su equipo directivo y con el grupo investigador que dirige María Mayán, referente en el campo de la genómica y de la biomedicina.
«María Mayán é un exemplo para moitas mulleres de que hai unha capacidade enorme», destacó antes de lamentar que sigue habiendo «discriminacións e diferenzas» en el conjunto de las universidades: recordó que menos del 30% de las catedráticas son mujeres, una cifra que desciende al 10% en el caso de las profesoras eméritas.
Pontón subrayó que, si bien es cierto que en el ámbito de la investigación hay una incorporación «moi grande» de las mujeres en la base del sistema científico, «son menos as que teñen as oportunidades de poder dirixir grupos de investigación», por lo que apostó por realizar un mayor esfuerzo para romper techos de cristal también en la ciencia.
Compromiso del BNG
Recalcó el inequívoco compromiso del BNG en este ámbito de actuación y también con el aprovechamiento de todo el talento de las mujeres y con el fomento de todas las vocaciones femeninas en el ámbito científico y puso en valor la aprobación hace cinco años de la Lei Ángeles Alvariño, impulsada por el Bloque, la cual contó con la unanimidad del Parlamento. «É moi importante que, desde moi nenas, as mulleres deste país saiban que poden ser científicas e liderar grandes grupos de investigación», añadió Pontón.
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