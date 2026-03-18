El nuevo laboratorio del hospital Meixoeiro busca reducir la espera para trasplantes agilizando los estudios

No es la primera vez que los hospitales públicos vigueses lo intentan poner en marcha. Ya trabajaba en él cuando, en 1991, se autorizó al Hospital Xeral a hacer el trasplante renal. Diversos problemas le hicieron renunciar. Hoy, el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) solo hace trasplante de córnea y médula y es el único de los tres de tercer nivel de Galicia que carece de un laboratorio de histocompatibilidad. El Sergas resolverá esta discriminación este año, creando uno en el Meixoeiro.

Al frente de él estará el doctor Israel Nieto, que codirigió el del hospital madrileño Ramón y Cajal hasta 2023 y no comprendía que un complejo como el vigués careciera de él. Presentó un proyecto de implantación con su estudio económico y obtuvo el apoyo del Servicio de Análisis Clínicos, al que pertenece, y la Dirección del Área Sanitaria de Vigo. En la actualidad, están tramitando las obras para que la sala esté lista para recibir los reactivos y el equipamiento en licitación, que se esperan tras el verano. Irá acompañado de la contratación de un tercer profesional de Inmunología y un técnico.

Cuenta este biólogo que uno de los objetivos es agilizar los tiempos en la realización de los estudios para trasplantes tanto de médula, como de órganos sólidos, especialmente los de riñón. Hasta ahora, todas estas pruebas de compatibilidad entre donante y receptor se centralizan en Santiago y A Coruña. Algunas, con demoras de meses. Si Vigo asume el estudio de sus pacientes, podrá reducir los tiempos.

Riñón

El objetivo de estudiar la compatibilidad en trasplantes es evitar el rechazo del injerto. Pero hay tejidos «privilegiados», como los oculares —protegidos por la barrera hematoencefálica— que no lo necesitan tanto. El riñón es el órgano sólido que más análisis de este tipo necesita. Además de ser de los que más se trasplantan, los pacientes en espera deben repetir cada tres meses uno de los estudios —el de los anticuerpos antiHLA por exposiciones previas, ya sea por trasplantes previos, transfusiones o en embarazos—.

Aunque el nefrólogo mantenga el seguimiento en el Álvaro Cunqueiro, todos estos análisis del área de Vigo —y la gran parte de los gallegos— se procesan en A Coruña, de ahí que las esperas se prolonguen.

Además, también se podría analizar la compatibilidad en los órganos extraídos a donante cadáver, donde el Chuvi aporta el mayor porcentaje de Galicia. Ahora, cuando hay uno, se extrae sangre que se manda por carretera hasta A Coruña para analizarlo allí y poder buscar con esa información un receptor compatible. En un proceso en el que el tiempo es tan importante, se agilizaría dos horas solo en el transporte.

Médula

Otro con más posibilidades de desarrollo sería el de hígado. Para el de médula es necesaria una acreditación en la que el doctor Nieto ya tiene experiencia porque la logró para el Ramón y Cajal, la EFIG, que calcula que pueden tardar entre 2 y 3 años en conseguirla para el Meixoeiro. Mientras tanto, apuestan por realizar los estudios iniciales a familiares, con los que cribar cuál es el donante más compatible en su entorno y agilizar así los tiempos.

Ahora, todos los estudios de médula se concentran en la Axencia de Doazón de Órganos e Tecidos (ADOS) y tardan meses, además de que se requiere comprobación por partida doble. «Puede alargarse mucho».

El doctor Nieto, en la sala que albergará el futuro laboratorio. / Pedro Mina / FDV

Nieto cree que este laboratorio posicionará al complejo para crear su propia comisión de trasplantes y poder volver a reclamar alguno más, como el renal.

Confirmación de enfermedades autoinmunes

Además, el laboratorio hará pruebas de confirmación de enfermedades autoinmunes o con base inmunológica, como son la celiaquía, la espondilitis anquilosante, la narcolepsia, la artritis reumatoide, la diabetes, la retinopatía de Birdshot o enfermedad de Behçet.

Se trata de estudios de moléculas de HLA (antígenos leucocitarios humanos) que se asocian con estas patologías (predisponen al cuerpo para ellas). Se necesitan para confirmarlas, pero como se tienen que contratar fuera de la comunidad, se solicitan solo las de cuatro de estas enfermedades —y l a de la uveítis se realiza en el Chuvi con una técnica menos adecuada, que genera casos dudosos—. Además del alto coste, tardan más de 20 días cuando aquí se realizarán en un máximo de una semana.

También servirá para predecir reacciones adversas de un listado de medicamentos en los que el Ministerio de Sanidad ha endurecido las condiciones, como algunos inmunosupresores, tratamientos para el VIH o para la epilepsia.

Reproducción asistida

En reproducción humana asistida, el doctor Nieto quiere incorporar una prestación que aún no hay en la red del Sergas. El estudio de parejas en casos de abortos de repetición cuando hay sospecha de que la causa es inmunológica. Hoy en día, es un servicio que solo se puede contratar en la privada.

Además, el servicio de reproducción asistida se espera que, a lo largo de 2027, se traslade a unas instalaciones más amplias en el Meixoeiro, cerca del nuevo laboratorio