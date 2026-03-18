Una nueva plataforma de taxi aterriza en Vigo con aplicación propia y operadores multilingües

El sector del taxi de Vigo cuenta ya con una nueva operadora para prestar sus servicios en la ciudad. Se trata de Vitaxi, cuyo CEO Antonio Soto presentó esta mañana en la sede de la Cámara de Comercio. Funciona a través del teléfono 986272829, muy consolidado en Vigo (los conocidos como verdes) y también el 986060707. La plataforma ofrecerá a los conductores de la ciudad una tarifa plana operativa de 69 euros al mes independientemente del número de viajes que hagan.

Una de las principales novedades es que permitirá reservar trayectos a través de WhatsApp y de la app Move by taxi, que ya está en funcionamiento tanto para teléfonos IOS como Android y que no tiene nada que ver con blyr, la aplicación que lanzará Radio Taxi en los próximos días. Además de reservar servicios, también ofrecerá estimaciones del precio y poder seguir en directo la ubicación del vehículo hasta la llegada al lugar de recogida al cliente.

Soto destacó que la nueva operadora cuenta ya «con un centenar de taxistas vigueses integrados» y espera doblar esta cifra a medio plazo por las buenas expectativas de crecimiento en los próximos meses por las ventajas que ofrece tanto a los profesionales como a los usuarios. Concretamente, Vitaxi dispone de un call center que mejora la calidad del servicio al cliente y que está en funcionamiento 24 horas los 365 días del año, siempre atendido por operadores multilingües que hablan español, inglés, alemán, portugués y francés, una ventaja sobre todo para los turistas y los viajeros de negocios.

El CEO de Vitaxi anunció también que ya se han cerrado acuerdos con empresas, hoteles, mutuas y servicios de salud para facilitar la solicitud de servicios para sus clientes. Y, además, se han negociado mejores tarifas y coberturas con una compañía aseguradora, una demanda del sector después de ver cómo hay conductores que pagan más de 3.000 euros al año por póliza. Además, se ha llegado a acuerdos para coches renting con varias marcas con condiciones ventajosas, al igual que con talleres y concesionarios. Y se organizarán ventajas conjuntas para impulsar el uso del taxi por parte de los viajeros frente a otras opciones como los VTC.

Antonio Soto reconoció durante la presentación que el sector del taxi en Vigo «debe ofrecer mejor servicio al viajero y mejores condiciones al taxista». Y que ese es el objetivo con el que nace esta nueva plataforma integral del taxi en la ciudad.