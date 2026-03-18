El impacto económico de la Feria Internacional Conxemar de Vigo: más de 831 millones de euros en acuerdos comerciales

La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados y el Congreso FAO-MAPA de Conxemar, que pone en valor la pesca sostenible, se consolidan como eventos referentes a nivel mundial en el sector pesquero y la industria de productos del mar. Así lo refleja el estudio socioeconómico sobre el impacto de ambos eventos en el área viguesa, celebrados en el pasado mes de octubre en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). El objetivo del informe —desarrollado por la Universidade de Vigo en el marco de la Cátedra de Ardán, junto con la colaboración del consorcio Zona Franca y la asociación Conxemar— es «generar conocimiento y transparencia» sobre las actividades llevadas a cabo y «aportar datos que ayuden a interpretar la realidad para tomar mejores decisiones» en cuanto a estrategias empresariales y políticas públicas, según indica Susana Lama, responsable de Ardán. En comparación con la edición anterior, que ya presentaba «unos parámetros y estándares muy altos», tal y como recuerda Carlos Rodríguez, responsable de la Unidad de Transferencia del Grupo Rede, este año se constata «una mejora de la implicación en la ciudad y en la economía de Galicia, de España y de Europa» a causa de estas celebraciones. «Queremos continuar con esto y que vaya a más», expresa Eloy García, presidente de Conxemar.

La pasada edición de la Feria Conxemar acogió a más de 30.000 visitantes y 800 expositores provenientes de 97 países de los cinco continentes. El encuentro dejó un gasto promedio por participante de 676,5 euros. En términos globales, la organización de ambos eventos generaron 98,4 millones de euros en producción, contribuyendo con 53,4 millones de renta a la economía del área de Vigo y crearon 1.246 empleos de manera directa. Todo ello equivale aproximadamente al 0,4% del PIB de la comarca de Vigo.

David Regades, delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. / Alba Villar

Atendiendo al volumen de negocio creado a partir de los contratos y acuerdos comerciales, «en solo tres días de feria, se consigue el 5% de la facturación del sector del año en toda España», destaca David Regades, delegado del Estado en Zona Franca. Esto se traduce en más 831 millones de euros, de los cuales 250 tendrían una incidencia directa en la economía viguesa. El impacto socioeconómico asociado a esta dimensión comercial supera los 698 millones en términos de producción, los 303 millones en renta y daría lugar a 6.224 puestos de trabajo. El mismo análisis para el total de Galicia reveló un impacto de 857,9 millones de euros en producción, 372,7 millones de renta, así como la creación de 6.224 empleos.

De acuerdo con la asociación Conxemar, «en las últimas ediciones de la feria se han alcanzado los límites de exposición del Instituto Ferial de Vigo». Esta restricción conlleva un desaprovechamiento del evento, dando lugar a una demanda no atendida. Desde la Zona Franca de Vigo, señalan que llevan «más de seis años» reclamando una ampliación del recinto ferial para aprovechar al máximo el potencial de esta feria con el fin de «poder crecer, aumentar el volumen de negocio, de facturación y de empleo». En esta última edición se calcula que, a causa de la limitación de superficie, se dejaron de percibir 6,6 millones en producción. En cuanto a los acuerdos comerciales, se generarían 83 millones de euros en producción, 36 millones más de renta y 742 empleos adicionales de no haber acotaciones de espacio.

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Por último, Abel Caballero, el alcalde de Vigo, definió a Conxemar como «una extraordinaria bandera de esta ciudad» y «una forma de entender y conocer Vigo». El regidor subrayó su deseo por la permanencia de Conxemar en Vigo, por lo que procederán a la ampliación de superficie del Ifevi «lo antes posible», una actuación que «tendría que estar en marcha hace mucho tiempo».