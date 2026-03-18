La Escuela de Industriales celebra sus 125 años como motor de Vigo y Galicia
La festividad del patrón está marcada este año por dos aniversarios: la creación de la antigua Peritos y el inicio de los estudios superiores en el curso 76-77
Los estudios de Ingeniería Industrial en Vigo cumplen 125 años como motor de la economía de la ciudad y de toda Galicia. La tradicional celebración del patrón de la escuela estuvo marcada por las dos efemérides que se celebran este año: la apertura de la antigua escuela técnica de Peritos en Torrecedeira a principios del siglo pasado y los 50 años del inicio de la carrera superior en unos pabellones prefabricados del campus de As Lagoas-Marcosende.
Tras la fusión de ambas en 2011, el centro universitario más grande de la comunidad y del noroeste peninsular en el ámbito de la ingeniería ronda hoy los 3.000 alumnos en sus grados, másteres y doctorados. Y sigue presumiendo de la elevada inserción laboral de sus egresados, la excelencia en investigación y una intensa transferencia a la industria.
La escuela ha organizado diferentes actos para celebrar ambos aniversarios. Y desde esta misma semana, la sede del campus cuenta con un espacio dedicado a sus directores con los retratos de los nueve más recientes. Algunos de ellos como Pedro Merino, José Cidrás, Luis Piñeiro, Juan Pou y Juan E. Pardo participaron en el acto y agradecieron el trabajo de sus respectivos equipos.
La festividad del patrón volvió a reunir a algunos de ellos y al actual equipo directivo que lidera José Fariña, así como a Luis Espada, primer rector de la UVigo y primer profesor de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales.
Durante el acto fueron homenajeados los profesores que cumplen 30 años de antigüedad, el personal de administración y servicios con una larga trayectoria y los jóvenes investigadores en formación más prometedores. También recibieron distinciones los docentes mejor valorados en las encuestas de alumnado y los estudiantes que destacan por su implicación en la gestión.
Las asociaciones estudiantiles que dan visibilidad a la escuela tuvieron su propio reconocimiento, con un especial aplauso para la escudería UVigo Motorsport, que a finales de febrero sufrió un incendio en su taller del campus.
Desde que un decreto de la reina regente María Cristina autorizaba en 1901 el inicio de estos estudios en Vigo, la mujer se ha ido abriendo su propio camino en estos estudios y en la industria. Un ejemplo es Olalla Cuíña, exalumna y presidenta de Inasus. Está al frente de un grupo de empresas familiares que facturan 60 millones de euros y superan los 200 empleos directos. Y en su conferencia habló sobre ingeniería y liderazgo y «el largo camino» desde la escuela viguesa hasta el consejo de administración.
Además de brillar en las aulas, las alumnas de Industriales también son excelentes en la música como demostraron con sus actuaciones Irene Gallardo, Sofía Vilanova y Uxía Pérez.
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