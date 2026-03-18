En Directo
DIRECTO VIGO
Últimas noticias hoy en directo de Vigo
Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto
Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.
Marta Fontán
Los seis sustos del «saltamontes» antes del accidente mortal de Matamá
La Policía Local acaba de remitir al juez los informes que constan en sus archivos relativos a los incidentes relacionados con esta atracción de feria sucedidos en distintos festejos de la ciudad entre 2012 y 2019, un período de siete años: varios acabaron con heridos y en tres ocasiones se ordenó el precinto de la máquina.
La noticia completa, aquí.
Mar Mato
Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas
Desde la mañana de ayer lunes, la estrella del periodista Fernando Franco reluce en el cielo lejos de este mundo terrenal que tanto amó y al que tanto se enraizó. Fernando dio ejemplo hasta su último aliento en un pulso contra un belicoso cáncer al que medio engañó durante un tiempo. Al menos, eso fue lo que nos quiso hacer creer. Finalmente, a sus 75 años de edad partió tras ingresar el sábado en un hospital en Salamanca donde, ya en paliativos, falleció.
La noticia completa, aquí.
Marcos Romero
El vacío que deja Miguel Román: Claudio Giráldez tendrá que tirar de fondo de armario
Miguel Román es una de las fichas favoritas de Claudio Giráldez este curso. El joven futbolista, que ha irrumpido con fuerza esta temporada desde el Fortuna, es uno de los que menos rota en el siempre variante esquema del entrenador de Porriño. Al inicio del curso empezó repartiéndose protagonismo con Hugo Sotelo y Fran Beltrán, pero desde noviembre es un fijo en el Celta. Ha ido de menos a más hasta convertirse en el jefe del centro del campo, acumulando 2.004 minutos y siendo titular en 16 de los últimos 21 encuentros.
Lee aquí la noticia completa.
Julio Bernardo
Claudio Giráldez cumple dos años al frente del Celta: así se forjó el entrenador de moda de LaLiga
Este jueves se cumplen dos años del anuncio de Claudio Giráldez como entrenador del primer equipo del Celta. La efeméride coincide con la visita del Olympique de Lyon a Balaídos en el primer asalto de los octavos de final de la Europa League, una cita cargada de simbolismo que refleja el impacto que el estratega porriñés ha tenido en la brutal transformación experimentada por el club celeste en los últimos veinticuatro meses.
La noticia completa, aquí.
Marta Fontán
El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
Los destellos solares de la estructura de vidrio que corona la sede de Príncipe acaban de protagonizar un juicio, el impulsado por un edificio de oficinas de la calle peatonal. La jueza desestima la demanda y da la razón al club celeste: los deslumbramientos son puntuales y se pueden evitar «con la simple acción de correr las cortinas».
Ana Blasco
La Xunta promete un «salto cualitativo» con el Olimpia Valencia, el centro con la cartera de servicios más amplia del Sergas
Un centro para colocar a Vigo en «la vanguardia sanitaria». El dispositivo «con la cartera de servicios más amplia de todo el Servicio Galego de Saúde» y que supondrá «un salto cualitativo sin precedentes en la historia de la sanidad pública». Con estas expectativas inauguró esta mañana la Xunta el nuevo Centro Integral de Saúde (CIS) Olimpia Valencia, que atenderá a sus primeros pacientes el lunes (solo urgentes de López Mora) y, al final del proceso de traslado, será referencia para uno de cada siete vigueses (en concreto, 42.000 usuarios).
Julio Bernardo
Un buen pálpito
Protagonistas de la última victoria del Celta sobre el Real Madrid en Balaídos, hace casi 12 años, ven al equipo de Claudio Giráldez con «muchas opciones» de repetir triunfo mañana.
Jorge Garnelo
El ataque a Irán hace tambalear la logística mundial (también la gallega) y amenaza con un «efecto dominó» de sobrecostes
El golpe de Estados Unidos e Israel al país oriental pone en jaque al sector, obligando a las navieras a reconfigurar sus rutas por el corte del estrecho de Ormuz. Operadores de Galicia ya constatan recargos por la situación de riesgo, contemplan retrasos y temen que los fletes suban más por el alza del petróleo.
Juan Carlos Álvarez
El Celta sale en busca de caza mayor
El equipo vigués gana otra vez al PAOK gracias a un gol de Williot y hoy sabrá si se cruza en octavos con el Olympique de Lyon o el Aston Villa. Tras un discreto primer tiempo, la entrada de Miguel Román en el descanso aclaró las ideas de un Celta que acabó demostrando su superioridad.
Marta Fontán
La jueza absuelve a una madre de Vigo de maltrato infantil: el niño podría sufrir la enfermedad de los «huesos de cristal»
La Fiscalía pedía 4 años de prisión, pero el hallazgo de una variante genética en el niño introduce una duda «objetiva y científica» sobre el origen de las lesiones.
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica: «Se nos va una leyenda»
- La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
- El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años
- Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas