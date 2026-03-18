Detenido en Vigo tras robar unos 3.500 euros en monedas en un almacén de máquinas expendedoras

La Policía Nacional de Vigo-Redondela detuvo a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza cometido en un almacén de una empresa utilizado para guardar material relativo a diversas máquinas de expendedoras.

Según informa dicho cuerpo de seguridad en un comunicado, fue en la madrugada del pasado lunes, día 16 de marzo, cuando el varón habría forzado la puerta del almacén para sustraer unos 3.500 euros en monedas, así como numerosas llaves electrónicas utilizadas para la apertura y gestión de máquinas de vending.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla, que inició la búsqueda del vehículo del individuo, localizando al supuesto autor en menos de dos horas.

En el momento de su identificación, los agentes hallaron en el interior del maletero del vehículo diversas bolsas con parte de la recaudación sustraída, aproximadamente unos 1.500 euros, así como las llaves electrónicas robadas, añade la Policía Nacional.

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Por todo ello, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias oportunas. El detenido ya ha pasado a disposición judicial. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.