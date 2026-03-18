Deep Purple regresa a Vigo 26 años después: actuará en Castrelos a principios de julio

Quinta confirmación para el cartel de los conciertos del Vigo en Festas en Castrelos de este verano: Deep Purple. La mítica y legendaria banda británica se convierte en la tercera confirmación de carácter internacional tras los anuncios de Chayanne y The Corrs. Deep Purple actuará en el auditorio al aire libre el de Vigo el jueves 2 de julio de 2026.

«Una gran banda británica de rock, millones y millones de discos y seguidores, con tantas y tantas canciones que fueron acompañándolos durante tantos años y que se van a rememorar en Castrelos. Va a ser un conciertazo. Todo el mundo, el 2 de julio, a Castrelos: Deep Purple will be there», ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, a través de sus redes sociales.

La legendaria banda británica Deep Purple, una de las bandas más influyentes de la historia del hard rock, ya actuó en Castrelos en el año 2000 y también en As Travesas en 1998. En 2026 vuelve a girar por España dentro de su tour Mad in Europe. A priorio, el de Vigo no solo apunta a ser el primer concierto de Castrelos 2026, sino que también se convierte por ahora en el primero que dará Deep Purple este año en España.

El grupo británico mantiene intacta su condición de referente del hard rock y continúa reuniendo a varias generaciones de seguidores gracias a un repertorio imprescindible y a una poderosa puesta en escena en directo. Su calendario oficial de 2026 incluye numerosas fechas en Europa y varias paradas en España durante el mes de julio, la primera, en Vigo, ciudad que presume además de ser la sede mundial del único club de fans oficial de la banda.

Será una oportunidad única para disfrutar en directo de una banda histórica, autora de himnos que han marcado la historia del rock como «Smoke on the water», «Highway Star» o «Child in time», entre otros muchos.

Su vocalista, Ian Gillan, estuvo a punto de regresar a Vigo en el año 2022 junto a la Orquesta Filarmónica de Praga. Pero aquel concierto, en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) acabó suspendiéndose por «problemas técnicos».

Cartel completo y entradas

El Auditorio de Castrelos cuenta como gran particularidad el libre acceso para la mayor parte de su aforo. Al mismo tiempo, dispone de una zona delantera con capacidad para unas 5.000 personas y para la que es posible adquirir reservas a precios populares al hacerse cargo el Concello de Vigo del grueso del coste. La venta de las entradas para la misma suele activarse unos 10 días antes del concierto, habilitándose canales de venta presenciales y online en dos turnos (matinal y vespertino) para conseguirlas.

Otros conciertos previstos en Vigo

En esta ocasión Castrelos no tendrá su tradicional papel principal en la programación de ocio. El verano musical en Vigo arrancará el viernes 26 de junio con la segunda edición del Galicia Fest. El evento organizado por Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra contará en esa jornada con La Reina del Flow -fenómeno surgido de Netflix- o los gallegos Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit y Sabela.

El sábado 26 será el turno de Álvaro de Luna, Juan Magán, Taburete, Marlena y los gallegos Carla Lourdes y Fredi Leis. El mismo escenario del Muelle de Trasatlánticos tendrá una doble sesión de la mano de Leiva el fin de semana siguiente. El exintegrante de Pereza ha logrado vender todas las entradas para los conciertos del 3 y 4 de julio.

El fin de fiesta por parte de los gobiernos provincial y autonómico llegará el 11 de septiembre. El vigués Hard GZ ofrecerá un concierto en una ubicación todavía por definir, aunque las entradas ya están a la venta desde 20 euros.