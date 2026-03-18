Decenas de médicos de todos los niveles asistenciales del área sanitaria de Vigo claman contra la sobrecarga

Nueva jornada de conflicto en la sanidad pública gallega. El sindicato médico O’Mega convocó este miércoles una concentración frente al museo MARCO de Vigo en la que participaron decenas de médicos de todos los niveles asistenciales del área sanitaria de Vigo. Concretamente, cargaron contra la sobrecarga que se vive tanto en los hospitales como en los centros de salud, entre otros factores, que han llevado a las sucesivas huelgas de las últimas semanas.

En el área de Vigo se cancelaron hoy 1.646 consultas, por lo que la huelga de atención primaria acumula desde su inicio un total de 24.874 consultas suspendidas.

En el ámbito hospitalario, la huelga contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad supuso en toda Galicia, entre el lunes 16 y el martes 17 de marzo, la suspensión de 432 cirugías, 12.264 consultas hospitalarias y 1.347 pruebas (excluidas las de laboratorio).

En concreto, durante esas dos jornadas en el área sanitaria de Vigo se suspendieron 76 cirugías, 4.108 consultas hospitalarias y 430 pruebas diagnósticas.

Abel Caballero, hoy con los representantes del sindicato O'Mega. / FdV

Precisamente, el alcalde, Abel Caballero, recibió este miércoles en el Concello a representantes del sindicato O’Mega, donde evaluó sus reivindicaciones: mejoras en las condiciones laborales, más tiempo para poder atender a sus pacientes y la contratación de más médicos. El propio regidor denunció también la existencia de listas de espera «larguísimas» que el sistema no es capaz de reducir.