El Consello de Contas alerta del retraso «significativo» de Vigo en implantar las zonas de bajas emisiones
Sigue pendiente la aprobación de la ordenanza por parte del Concello
El Consello de Contas advierte de retrasos «significativos» en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en varias ciudades gallegas, entre ellas, Vigo, donde el proyecto continúa en fase de desarrollo. Según el informe, la ciudad olívica no cumplió con los plazos previstos inicialmente, lo que pone en cuestión el grado de compromiso con la movilidad sostenible y la reducción de emisiones contaminantes.
En el caso de Vigo, el documento señala que, durante el periodo analizado, el Concello se encontraba aún en fase de elaboración de la ZBE, si bien en septiembre inició la tramitación para su puesta en marcha. Esta situación refleja, según el organismo fiscalizador, una pérdida de oportunidad para liderar políticas urbanas vinculadas a la mejora de la calidad del aire y la salud pública, así como para avanzar en los objetivos climáticos europeos.
El Ayuntamiento de Vigo aprobó de forma definitiva el proyecto de implantación de las zonas de bajas emisiones en la ciudad el pasado mes de diciembre, tras estimar varias alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. El alcalde, Abel Caballero, subrayó que el siguiente paso sería la elaboración y aprobación de la ordenanza municipal que regulará su funcionamiento, documento todavía pendiente.
El informe concluye que solo A Coruña y Pontevedra han cumplido con la obligación legal de establecer estas zonas en plazo, mientras que ciudades como Lugo, Ourense, Ferrol, Santiago y Vigo presentan distintos grados de retraso. Además, advierte del riesgo de que algunas ZBE se planteen como un mero trámite formal, sin impacto real en la reducción de emisiones ni en la transformación del modelo de movilidad urbana.
Principales deficiencias detectadas
Entre las principales deficiencias detectadas, el Consello de Contas apunta a la falta de planificación previa en varios municipios, la existencia de proyectos técnicos incompletos o insuficientes y la inadecuada medición de la calidad del aire. En muchos casos, las estaciones de medición no se sitúan dentro de las áreas delimitadas, lo que dificulta evaluar con precisión la eficacia de las medidas adoptadas.
Por último, el organismo subraya la necesidad de fijar objetivos cuantificables y establecer mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las ZBE. También alerta del riesgo de pérdida de fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación si no se aceleran los plazos e insta a los ayuntamientos a reforzar la planificación, ampliar los perímetros de actuación y garantizar que estas zonas tengan un impacto ambiental real.
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