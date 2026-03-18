El Ciclo de Montaña, Medio Ambiente e Cambio Climático de la UVigo cumple cinco años con Odile Rodríguez de la Fuente; Alex Txikon e Mariano Baratech como protagonistas

El Ciclo de Montaña, Medio Ambiente e Cambio Climático de la UVigo celebra este año su quinta edición con la bióloga Odile Rodríguez de la Fuente; el alpinista Alex Txikon y el director y productor Mariano Baratech; como protagonistas de sus jornadas.

La próxima semana, los días 24, 25 y 26; el auditorio del Concello de Vigo acogerá la programación del ciclo, que estará centrada en tres ejes: naturaleza, sostenibilidad y clima. Este evento está impulsado por el Club Peña Trevinca Montañeros Galicia en colaboración con la UVigo y el Concello de Vigo. La entrada al evento es gratuita y las jornadas arrancarán los tres días a las 20.00 horas.

Tres jornadas de ciencia, naturaleza y debate

Como en las anteriores ediciones de este ciclo, cada jornada versará sobre uno de los temas que enuncia su nombre. El primero de ellos será el montañismo, apadrinado este año por uno de los mejores alpinistas nacionales, Alex Txikon. En su haber, el deportista vasco tiene más de treinta expediciones en las que ha conseguido coronar once de los 14 picos de más 8.000 metros de altura que existen en el mundo. Txicon será presentado por el también alpinista Sechu López, en una charla en la que hablará sobre su experiencia y la ilusión de una vida dedicada a las cumbres más altas.

El día 25, la jornada estará dirigida por Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora e hija del reconocido naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. La bióloga impartirá una charla titulada El hombre y la tierra, en la que abordará la complejidad del planeta y del legado de su padre. Rodríguez de la Fuente será presentada por la periodista y subdirectora del Faro de Vigo, Irene Bascoy.

El ciclo se cerrará el jueves 26 con la presencia del director de la serie documental Hope!, Mariano Baratech. Ingeniero, sociólogo y activista medioambiental; Baratech fundó la productora El Gatoverde, cuyos proyectos audiovisuales han conseguido diversos galardones entre los que se destacan el Goya a mejor película de animación en 2022 y el premio del Festival de San Sebastián en 2024. Cristina Fernández, vocal de medio ambiente del Club Peña Trevinca, será la encargada de presentarlo.